Heirweg op Kapelhoek maand dicht voor alle verkeer Charlotte Degezelle

25 april 2020

De Heirweg op de Kapelhoek is voor een periode van een maand dicht voor alle verkeer. “Vervelend want de Heirweg is een belangrijke route richting Koolskamp, Zwevezele, Lichtervelde en de E403”, weet schepen van openbare mobiliteit Griet Coppé (CD&V). “Maar het kan helaas niet anders want de nieuwe verkaveling van Imfiro, goed voor dik 50 loten, moet aangesloten worden op de hoofdwaterleiding in de Heirweg. Er is een omleiding voorzien via de Kapelhoekstraat en de Duivigestraat. Aangezien het hier om een woonwijk gaat dring ik er bij alle automobilisten op aan om zeker hun snelheid te matigen en aandachtig te zijn voor spelende kinderen. We zullen zelf alvast nog extra signalisatie voorzien die de aandacht op die spelende kinderen legt.” De werken moeten normaal tegen vrijdag 26 juni achter de rug zijn. “We hopen dat aannemer Olivier er spoed achter zet en zullen sowieso zelf ook de werken opvolgen zodat de hinder zo snel mogelijk achter de rug is. Niet alleen voor de omwonenden en de passanten, maar zeker ook voor de handelszaken in de buurt.”