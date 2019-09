Heeft Roeselare de strafste street art van Vlaanderen? CDR

23 september 2019

14u47 1 Roeselare Heeft Roeselare de Strafste Street Art? We weten het op vrijdag 27 september.

Radio 1 is op zoek naar de Strafste Street Art-werken van Vlaanderen en Brussel. Onlangs werd de shortlist van de laatste tien kanshebbers bekendgemaakt. Een van die tien werken is te zien in Roeselare. Het gaat om het werk De Slapende Vrouw van David Walker, dat op een zijgevel van een woning aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt prijkt. Het werk werd gerealiseerd in het kader van het internationale street art festival Day One, dat in 2014 de stad aandeed. Welk werk wint wordt vrijdag bekend gemaakt tijdens het programma Culture Club. Om Roeselare te helpen winnen, kun je nog altijd stemmen op radio1.be/waar-vind-je-de-strafste-street-art-vlaanderen-en-brussel.