Hartpatiënt Dirk (57) maakt miniventjes met boodschap voor Week van het Hart: “Iets terugdoen voor team AZ Delta dat me redde” Charlotte Degezelle

21 september 2020

13u24 0 Roeselare De bekende miniatuurfiguurtjes van Dirk Dejonckheere (57) zijn dit jaar dé gezichten van de Week van het Hart van AZ Delta. In vier kunstwerken die hij ontwierp laten ze je zien hoe je je hart gezond houdt. Dirk, die zelf hartpatiënt is, wil met zijn werkjes mensen sensibiliseren, maar hij werkte ook mee om AZ Delta te bedanken voor een geslaagde hartoperatie. “De artsen en medewerkers van de dienst hartziekten zitten letterlijk en figuurlijk in mijn hart”, zegt hij. “Ze gaven me mijn levensvreugde terug.”

Dirk Dejonckheere is geen onbekende in Roeselare. Al lachend wordt hij wel eens ‘Dirk van de kleine ventjes’ genoemd, een naam die hij te danken heeft aan Dirk’s little people, een project dat in 2017 het levenslicht zag. Als hobbyfotograaf ging hij toen voor het eerst aan de slag met miniatuurfiguurtjes voor wie hij een eigen wereld creëert met huis-, tuin- en keukenspullen. Die legt hij vervolgens vast op beeld. Het project resulteerde onder meer in de kledinglijn DLP en een deelname aan de beeldenroute Kunst in de Stad.

Deze week zijn z’n miniatuurfiguurtjes de gezichten van de Week van het Hart in AZ Delta. “Jaar na jaar nemen we met AZ Delta deel aan de Week van het Hart”, vertelt Barbara De Naeyer van het team hartpreventie en hartrevalidatie. “Ik ken Dirk al jaren als patiënt en we hebben een goeie band. Zijn creaties leken me perfect om een sensibiliserende boodschap uit te dragen.”

Ik zal de woorden van dokter Schroeyers nooit vergeten. Net voor de operatie zei hij me dat ik nooit nog een Lotto-formulier moest invullen, omdat ik die al gewonnen had. Zo klein is de kans dat je een hartklep van een 21-jarige krijgt. Dirk Dejonckheere

Toen Barbara Dirk contacteerde, heeft hij geen minuut getwijfeld. “Ik zag het voorstel vanuit AZ Delta als een unieke kans”, glundert hij. “Niet alleen om een nieuw publiek te bereiken met m’n werk, maar ook om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl. Als ik maar één iemand kan overtuigen om te stoppen met roken, dan is het al geslaagd voor mij. Maar bovenal heb ik de kunstwerken gemaakt uit dankbaarheid voor wat AZ Delta voor mij gedaan heeft. Ik ben al heel m’n leven hartpatiënt en zeven jaar geleden was ik de zevende patiënt die dankzij dokter Schroeyers een donorklep kreeg. Ik was de eerste die opnieuw aan het werk ging en vandaag ben ik nog steeds hartpatiënt, maar wel gezond. Het team hier heeft me m’n levensvreugde teruggegeven.”

Lotto gewonnen

“Voordien had ik elk jaar schrik toen ik op controle kwam. Ik zal de woorden van dokter Schroeyers nooit vergeten. Net voor de operatie zei hij me dat ik nooit nog een Lotto-formulier moest invullen, omdat ik die al gewonnen had. Zo klein is de kans dat je een hartklep van een 21-jarige krijgt. Voor mij zal hij altijd mijn held blijven. Ik heb twee weekends non-stop gewerkt aan de vier kunstwerken maar geen vijf minuten ervan was dat tegen mijn goesting. Het moest niet goed, maar perfect zijn. Voor het team.”

Vier slogans



De vier kunstwerken zetten elk een thema gelinkt aan een goeie hartgezondheid in de verf. “Met het team bedachten we de slogans”, zegt Barbara. ‘Noem het geen dieet, maar een gezonde levensstijl’ wijst op het belang van gezonde voeding en beweging en staat in de cafetaria, ‘Wij renoveren jouw gezondheid, zorg jij mee voor het dagelijks onderhoud?’ belicht de pacemaker en is te vinden aan het secretariaat van de raadpleging hartziekten, ‘Blus je brandje 😉’ wijst aan het onthaal op de schadelijkheid van roken en ‘Samen trotseren wij de golven, ook in coronatijden’ kaart de link met corona aan en staat op de gang van de dienst hartrevalidatie. De werken blijven heel de week staan en krijgen nadien een plekje op onze dienst.”



Heel de week kan je in de cafetaria van AZ Delta ook smullen van een hartvriendelijke maaltijd en via een folder worden ook tips gegeven om je hart in goede gezondheid te houden en krijg je een reeks hartvriendelijke recepten. “Tot slot willen we graag ook nog eens herhalen dat de coronacrisis mensen zeker niet mag tegenhouden om naar het ziekenhuis te komen als ze gezondheidsklachten hebben”, besluit Tine Vanblaere.