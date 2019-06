HAP Foodtruck Festival palmt Stadspark in CDR

25 juni 2019

06u58 0

Hap Foodtruck Festival doet op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni opnieuw Roeselare aan. In het Stadspark langs de Kattenstraat worden ruim 20 foodtrucks en eetstandjes opgesteld. Je zal er onder andere kunnen smullen van Armeense barbecue, Mexicaans, pokébowls,... Naast lekker eten wordt er ook werk gemaakt van een betoverend gezellige setting, waar akoestische muzikanten en vintage dj’s zorgen voor muzikaal genot en ambiance. Gezellige zithoekjes, picknickdekens, betoverende lichtjes… zorgen ervoor dat het foodtruckfestival een broedplaats wordt voor sociaal contact. Ook voor kinderen is er animatie voorzien. Op vrijdag ben je er welkom vanaf 16 uur, op zaterdag en zondag vanaf 12 uur. De toegang is gratis. Meer info op www.hapfestival.be.