Hanne en Katrijn willen met prentenboek ‘Julius en de grote wereld’ meer ouders doen voorlezen: “Heel leerrijk, maar vooral ook een knus moment met de kinderen” Charlotte Degezelle

17 juli 2020

12u29 0 Roeselare De liefde voor lezen ontkiemt al in de wieg en Katrijn Maes (30) en Hanne Degryse (26) willen hieraan hun steentje bijdragen. Met hun uitgeverij De Letterburcht brachten ze zopas het prentenboek ‘Julius en de grote wereld’ uit. Katrijn schreef het verhaaltje naar aanleiding van het doopsel van haar dochtertje en Hanne schilderde de illustraties. “Met het prentenboek willen we gezinnen stimuleren meer voor te lezen en vaker samen in een boek te duiken”, leggen Katrijn en Hanne uit.

‘Julius en de grote wereld’ is de tweede publicatie van De Letterburcht. Katrijn en Hanne richtten hun uitgeverij vorig jaar in bijberoep op. Vanaf dag één hadden ze een duidelijk doel: het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen verhogen. Hun eerste boek, Het boek van de nar, en het bijhorend doeboek was een succes en smaakte naar meer. “Het verhaal voor ons tweede boek ‘Julius en de grote wereld’ is voor mij heel persoonlijk”, vertelt Katrijn. “Vorig jaar op 11 september ben ik bevallen van een dochtertje Juline. In de aanloop naar haar doopsel ging ik op zoek naar een verhaal dat kon dienen als rode draad bij de viering en dat de mogelijkheid bood om ook onder meer de kindjes van mijn zus te betrekken. Op het einde van de rit schreef ik zelf een verhaaltje over eendenkuiken Julius. Ik vond inspiratie in de manier waarop mijn man en ik Juline willen opvoeden. In het verhaal wordt Julius dan ook geconfronteerd met allerlei valkuilen in die veel te grote wereld, zoals ouders die hem te veel verwennen, te veel bemoederen, te veel prijzen hoewel hij niets presteert,...”

Met de paplepel

Specifiek voor de doopviering maakte Hanne enkele passende illustraties. “Die zijn met de hand geschilderd om toch een andere sfeer, weg van de computer, te creëren”, legt ze uit. “De reacties na de doop van Juline waren enorm positief. Heel wat mensen vonden dat we het verhaal van Julius moesten uitwerken en publiceren. Gelijktijdig leefde bij ons zelf al de gedachte om met De Letterburcht een ruimer, en vooral jonger, publiek aan te spreken om de liefde voor het lezen via voorlezen en samen lezen met de paplepel mee te geven.”

“Er zijn bij het voorlezen twee groepen die vaak vergeten worden”, pikt Katrijn in. “Van baby’s denkt men dat ze nog te jong zijn en bij kinderen uit het eerste leerjaar die zelf net beginnen te lezen wordt ook vaak gestopt met voorlezen, terwijl lezen voor hen nog heel inspannend is en ze nog voluit genieten van voorleesverhalen.”

Voorleestips

Via ‘Julius en de grote wereld’ willen Katrijn en Hanne ouders dus weer volop laten voorlezen en samen met hun kinderen in een boek laten duiken “Voorlezen stimuleert de verbeeldingskracht, de taalontwikkeling, is een oefening in luisteren en concentreren en is ook een knus momentje tussen ouder en kind. Ons boekje is perfect om voor te lezen of samen te lezen met kinderen tussen 2,5 en 6 jaar.”

Zie het voorlezen niet als een verplichting, als puur iets educaties, maar gooi je volledig in het vertellen met leuke stemmetjes, vreemde geluidjes,... en maak er echt iets leuks van Katrijn Maes en Hanne Degryse

Katrijn en Hanne bundelden ook een reeks tips op hun website. “Zoals het inplannen van een voorleesmoment, bij het slapengaan bijvoorbeeld, zodat het niet vergeten wordt en daarnaast willen we ouders ook aanraden om te durven. Zie het voorlezen niet als een verplichting, als puur iets educaties, maar gooi je volledig in het vertellen met leuke stemmetjes, vreemde geluidjes,... en maak er echt iets leuks van.”

Ook het derde boek van De Letterburcht staat al in de steigers. Het wordt een vervolg op ‘Het boek van de nar’. “Het verhaal is geschreven en de illustraties zijn klaar. Beide moeten nu nog tot een geheel verwerkt worden. Een timing is er nog niet, maar wel al een titel: ‘Saar doet raar’. Onze lezertjes zullen personages als de nar en de koning herkennen, maar deze keer gaan andere personages met de hoofdrol lopen.”

‘Julius en de grote wereld’ kost vijftien euro en is te koop bij de Roeselaarse filialen van Standaard Boekhandel in de Ooststraat en de Brugsesteenweg en op www.letterburcht.be en www.standaardboekhandel.be.