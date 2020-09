Hanna Vandenbussche helpt Lauwaert aan Belgisch uurrecord: “Op kop lopen was mentaal veel zwaarder dan verwacht, maar ik heb er toch van genoten” Gunther Dekie

08 september 2020

10u01 0 Roeselare De 44ste editie van de Memorial Van Damme werd er eentje zonder publiek, maar leverde wel twee nieuwe werelduurrecords op. Sifan Hassan en Mo Farah legden respectievelijk 18.930 meter en 21.330 meter af. Een beetje in de schaduw van die wereldtoppers scherpte de Oost-Vlaamse Nina Lauwaert het Belgisch uurrecord aan tot 17.315 meter. Daarbij werd ze geholpen door Hanna Vandenbussche (AVR), die prima haaswerk verrichte.

Na afloop van de uurloop was Hanna Vandenbussche minstens even blij als Nina Lauwaert, want ze wist hoe hard de atlete van ROBA voor dit record had gewerkt. “Het is super dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen tot deze topprestatie van Nina”, aldus de Diksmuidse. “Ik denk dat ik behoorlijk constant gehaasd heb, maar eerlijk gezegd heb ik het toch wat onderschat. Vooraf dacht ik zeker gedurende tien kilometer het tempo te kunnen maken, maar uiteindelijk is het iets minder geworden. De hele tijd op kop lopen was mentaal veel zwaarder dan ik verwacht had, maar ik heb er toch van genoten. Het was een unieke ervaring en ik ben enorm blij dat Nina in haar opzet geslaagd is.”

Zelf ziet de atlete van AV Roeselare zich nog niet snel aan een uurloop op de piste wagen. “Mezelf kennende zou dit voor mij een heel moeilijke opdracht zijn. Ik ben iemand die ook tijdens marathons heel graag en heel veel rondkijkt. Een uur lang rondjes lopen op de piste ... dat is net iets teveel van het goede.”

Naast het haaswerk op de Memorial kwam Vandenbussche dit seizoen nog maar één keer in actie. Op 9 augustus liep ze in Brussel een 3000 meter in een tijd van 9.40.48. “Dat was een wedstrijd die werd georganiseerd door mijn vriend Pieter Desmet. Een 3000 meter is wat te kort voor mij, maar het was wel een plezante wedstrijd.”

Doelen bijstellen

Voor de rest was het vooral een seizoen waarin Vandenbussche constant haar doelen moest bijstellen. “Ik vond het een heel moeilijke periode om gemotiveerd te blijven. Ik ben altijd blijven voort trainen en heb ook wat meer gewerkt aan mijn stabiliteit, maar ik miste een specifiek doel. Het BK 10.000m op de piste en het BK 10km op de weg werden allebei uitgesteld. Ik hoop dat die nu toch nog kunnen doorgaan op respectievelijk 27 september en 11 oktober. Voor het overige is het nog koffiedik kijken hoe de rest van 2020 er zal uitzien. Ik zou het echt heel jammer vinden als de CrossCup niet zou kunnen doorgaan, want da’s een competitie waar ik altijd enorm van geniet. Maar goed, de veiligheid en de gezondheid komen op de eerste plaats.”