Handelaars Wallenstraat starten gemeenschappelijke pakjesdienst: “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar samen staan we sterker” Charlotte Degezelle

31 maart 2020

08u00 0 Roeselare Solidariteit troef bij de handelaars in de Wallenstraat. Hun handelszaken zijn gesloten, maar velen proberen hun producten online aan de man te brengen. Via een gemeenschappelijke pakjesdienst proberen ze hun klanten nu toch in de watten te leggen en tegelijkertijd slagen ze er in het aantal verplaatsingen te beperken wat volledig past binnen de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Als extraatje drukken ze zo ook de kosten van het transport .

Roeselare staat op de kaart als een echte shoppingstad, maar door de coronamaatregelen lijkt het centrum op vandaag meer op een spookstad. Zo goed als alle winkels zijn verplicht dicht, maar dat betekent niet dat er achter gesloten deuren niet het een en ander broeit. “Het waren Evelien Bruneel van tweedehandszaak Second Life en ikzelf die eind vorige week beslisten om een gezamenlijke actie op poten te zetten”, vertelt Sybille Renier van Schoenen Etienne en Otto & Lili. “We zagen door het coronavirus allemaal onze verkoop ineenstuiken. Evelien en ik, maar ook verschillende andere collega’s, proberen in deze moeilijke tijden toch nog iets te verkopen en zetten daarom hard in op het onlineverhaal. Rijk zullen we daar niet van worden, zo verkoop ik momenteel gemiddeld maar acht paar schoenen per dag terwijl we anders met vier continu aan het verkopen zijn. Maar de respons die je er op krijgt is hartverwarmend. Zo ging ik vorige week ergens leveren waar paaseitjes klaarstonden voor de mevrouw van Otto & Lili. Het is duidelijk dat wij met onze pakjes de mensen blij maken en dat is wederzijds. Wij zijn als ondernemers allemaal niet gemaakt om gewoon in de zetel te zitten en alles te ondergaan. De situatie is pijnlijk en we maken ons zorgen over de toekomst, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en samen staan we sterker. Dat was de basis voor onze actie.”

Tot nu gingen alle handelaars eigenhandig op pad om de bij hen bestelde producten, of het nu om een paar schoenen, enkele kledingstukken, een flesje parfum of een zwangerschapsbeha gaat, bij de klant te leveren. “Wij lanceerden onder de handelaars een oproep om elkaar hierbij te helpen. De reacties waren hartverwarmend. Zelfs enkele handelaars die geen bestellingen zien binnenkomen of die totaal niet bezig zijn met het onlineverhaal, boden direct hun hulp aan.” Sinds deze week houden de handelaars in de Wallenstraat elkaar op de hoogte van de door hen te leveren pakjes. “We mailen continu met elkaar. Als één iemand bijvoorbeeld richting Ieper moet en er zijn collega’s die ook pakjes hebben voor die regio, dan worden die meegenomen en afgezet waar nodig. Zo leveren we met z’n allen wel de service die we willen leveren, maar zijn er minder mensen op baan en dat is precies wat men wil om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mooi extraatje is dat we door op deze manier werken ook de brandstofkosten delen wat mooi meegenomen is in tijden dat we amper verkopen.”