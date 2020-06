Handelaars De Munt lanceren Muntbox CDR

04 juni 2020

De handelaars van De Munt bundelen in tijden van corona de krachten en pakken uit met de Muntbox. Deze box zit vol met bonnen van elke handelaar op De Munt en dit voor een totale waarde van 100 euro. Je kan de Muntbox gratis bemachtigen door te shoppen bij de handelaars op het Muntplein. Bovendien kan je dankzij de Muntbox ook extra prijzen winnen. ARhus schenkt twee bonnen van 25 euro, Proxy Delhaize drie winkelkarretjes ter waarde van 50 euro en I-Cor een bon van Bloem Bloem van 75 euro. Je maakt kans op één van deze prijzen door het formulier in de Muntbox in te vullen en te deponeren bij I-Cor.