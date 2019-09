Handelaars De Munt bundelen krachten voor nieuw lifestyle event CDR

27 september 2019

Alle handelaars gevestigd op De Munt slaan de handen in elkaar voor een nieuw jaarlijks terugkerend evenement: De Munt Lifestyle. Tjdens het weekend van 12 en 13 oktober wordt De Munt de plek bij uitstek. “Op zaterdag is fashion & fun de rode draad terwijl we op zondag gaan voor music&fun”, vertelt Rik Leenknecht van I-Cor vzw. “Zo is er op zaterdag een modeshow centraal op De Munt en dit om 14, 15 en 16 uur. Qua muziek is er op zondag om 11 uur een gratis concert door strijkerskwintet Cordula in Arhus, terwijl Charlotte Vande Ginste en Brecht Degryse om 13 uur sfeervolle muziek brengen in I-Cor en op het plein geven Funcky Dance samen met Hypnosis het beste van zichzelf op het plein om 15 en 16 uur. De funfactor is er dankzij de doorlopende kinderanimatie zowel op het plein als in de handelszaken.” Naast het algemene programma doet ook elke handelszaak afzonderlijk nog een duit in het zakje via kortingen, hapjes, drankjes, …