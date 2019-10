Handelaars Brugsesteenweg staan voor jaar wegenwerken, maar blijven positief: “De heraanleg is nu eenmaal nodig en we blijven bereikbaar” Charlotte Degezelle

07 oktober 2019

20u14 54 Roeselare De handelaars en de bewoners van Brugsesteenweg staan aan de start van ingrijpende wegenwerken die een jaar hinder zullen veroorzaken. De handelaars blijven echter positief. “We gaan voor de constructieve aanpak met extra parking, een alternatieve route, goede signalisatie, klantgerichte acties en een goeie samenwerking met de stad”, zeggen ze.

Maandag zijn op de Brugsesteenweg, tussen de Noord- en de Koning Leopold III-laan, ingrijpende wegenwerken gestart. In eerste instantie worden nutswerken uitgevoerd waarbij alle bovengrondse leidingen ondergronds gebracht worden en de kabels vernieuwd worden. Aansluitend starten in het voorjaar 2020 rioleringswerken in opdracht van Aquafin. Er worden ook extra maatregelen genomen om wateroverlast in de toekomst te vermijden en het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om een aparte busstrook en comfortabele fiets- en voetpaden aan te leggen. Die werken zullen een jaar duren. Tijdens de werken zal er steeds verkeer richting centrum mogelijk blijven, maar verkeer vanuit het centrum moet een omleiding volgen.

Constructief

De werken zullen niet makkelijk zijn voor de handelaars in dit stukje van de Brugsesteenweg. Dankzij het eenrichtingsverkeer blijven ze wel bereikbaar, maar ze beseffen dat ze sowieso klanten zullen verliezen. Toch stellen ze zich bijzonder constructief op bij de start van de werken. Sven Neirynck en Sofie Pauwelyn van bloemenzaak Rozenbach en Francis Turpyn en Lieselot Pinet van de Foodstore organiseerden maandagavond zelfs een drink om samen met de buurt het glas te heffen op de start van de werken. “De wegenwerken moeten gebeuren. Daar kunnen we niet onderuit”, vertellen ze.

We hebben bordjes geplaatst die de weg naar onze zaken wijzen. Er is een alternatieve route om ons via Gryspeerdts Hof te bereiken en we gaan klantgerichte acties lanceren om mensen te belonen die de werken trotseren Handelaars Brugsesteenweg

“Maar we weigeren ons negatief op te stellen, want dat zet zich automatisch over op de klanten. Het lijkt ons belangrijker om ons constructief op te stellen en te benadrukken dat we samen met de andere handelaars bereikbaar blijven. We willen de hinder zoveel mogelijk beperken en dit ook duidelijk communiceren. Zo hebben we werk gemaakt van bordjes die de weg naar onze zaken wijzen. Er is ook een alternatieve route om ons via Gryspeerdts Hof te bereiken, waar bovendien extra parking is die ’s avonds ook door de buren gebruikt mag worden. Verder stelt architectenbureau VK tijdens het weekend ook hun parking open voor klanten, een super gebaar. Verder willen we de komende maanden ook werk maken van klantgerichte acties om mensen te belonen die de werken trotseren en gaan we ook voor een goeie communicatie met de stad. We hopen op een vlot verloop van de werken en gaan zelfs nog een stapje verder om te bewijzen dat we ‘bluven goan’. Tegen het najaar van 2020, als de werken achter de rug zijn, investeren we in een nieuwe winkelbeleving.” Foodstore gaat voor een nieuw interieur en een uitgebreider aanbod om zichzelf echt op de kaart te zetten als buurtwinkel, terwijl Rozenbach gaat uitbreiden.

Wateroverlast

Ook het stadsbestuur klonk samen met de buurt op de ‘Brugsesteenweg 2020’ en is bijzonder opgezet met de ingesteldheid die er heerst. “Moest er een wondermiddel zijn om hinder bij werken te vermijden dan zouden we het toepassen”, reageert burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Maar hier moeten we de waarheid onder ogen zien. Drie jaar geleden was er in de buurt hevige wateroverlast. De werken zijn nodig om de woningen te beschermen, de ondergrond te herstellen en de weg opnieuw aan te leggen. Dat we de werken in zo’n positieve sfeer kunnen starten, is top. Ja, er zal wat tanden geknars zijn, maar de klanten zullen blijven komen. En het eindresultaat zal mooi zijn. De Brugsesteenweg is een van onze sterkste invalswegen, een poort tot onze stad. Die krijgt nu een opwaardering. We danken jullie voor het geduld dat jullie nu al hebben en straks worden jullie beloond met een prachtig resultaat.”

“En net zoals jullie nu trakteren, zullen wij dat doen bij het einde van de werken”, besluit schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V).