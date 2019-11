Halloween Run lokt veel sportieve griezels Valentijn Dumoulein

03 november 2019

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Mercure Hotel in Roeselare vond er zondagochtend voor het eerst een Halloween Run plaats. Deelnemers konden – al dan niet verkleed als griezels – een parcours in de buurt afleggen. De opbrengst ging naar goede doelen als vzw Kloen, Onze Kinderen, Televestiaire, het Mannahuis en Rode Lopers. Eerst was er nog een gezamenlijke warm-up. De presentatie was in handen van Filip D’Haeze van Swoop en zangeres Dina Rodrigues.