Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Roeselare Charlotte Degezelle

16 maart 2020

08u22 68 Roeselare Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in uw gemeente onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur ons een mailtje naar mandelstreek@hln.be.

• Restaurant Saint-Georges: takeway en delivery

De noodgedwongen sluiting deed Nancy Depauw en Goran Djordjevic van restaurant Saint-Georges beslissen om een afhaalservice op te zetten vanaf maandag 16 maart. Deze week serveren ze alvast verse pompoensoep, opgerolde tongfilets met grijze garnalensaus en puree, penne vier kazen en goulash met Griekse pasta. Alle gerechten kunnen telefonisch besteld worden op 051/22.01.48 en dagelijks afgehaald worden in het restaurant in de Wallenstraat tussen 10.30 en 13.30 uur. Het koppel levert met plezier ook aan huis.

• Bistro Sint-Blasius: takeaway

Sébastien De Smedt en Nana Brigou van Bistro Sint-Blasius in Rumbeke zetten kort na de verplichte sluiting een afhaalservice op. Die bleek afgelopen weekend een onverwacht succes, waardoor het koppel besloot zich te herorganiseren en extra gerechten aan te bieden. Op hun afhaalkaart stond onder andere al vispannetje, rib eye, karnemelkstampers, stoofpotje van konijn,... Daar komen straks al spaghetti en balletjes in tomatensaus bij. De bistro in de Sint-Blasiusstraat kun je bereiken op 051/21.15.99. Gerechten afhalen kan van vrijdag tot zondag van 11.30 tot 12.30 uur en 18 tot 19 uur.

• Restaurant/pizzeria/tea-room San Marco: takeway en delivery

San Marco organiseert zowel een takeaway- als leverdienst. Opmerkelijk is dat ze alle gerechten aanbieden die normaal op de kaart staan, van vlees- en visgerechten tot pasta’s en pizza’s. Een keuze maken kan op www.san-marco.be. De afhaal- en besteldienst van het restaurant in de Canadagalerij in de Ooststraat is dagelijks actief, uitgezonderd op maandag, van 11 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Een bestelling plaatsen kan op 051/24.44.05.

• Restaurant Ter Bos: takeaway

Chef Fabrice Loones en gastvrouw Charlotte Embo van restaurant Ter Bos pakken vanaf dinsdag 17 maart uit met afhaalgerechten. Op het menu staan onder andere ajuinsoep, huisbereide garnaalkroketten, paling in de room of in ’t groen, rundstoverij met wortelstoemp,... Een keuze maken kan op www.terbos.be. Bestellen doe je best voor 12 uur op 0485/05.50.97. Vervolgens ben je welkom in het restaurant in de Hoogstraat om je bestelling af te halen tussen 17.30 en 18.30 uur of de dag erna tussen 10.30 en 11.45 uur.

• El Greco: takeaway

Grieks restaurant El Greco sloot verplicht de deuren, maar hun gerechten blijven beschikbaar via een afhaalsysteem. Hierdoor kun je gewoon thuis genieten van onder andere dolmas, meze, moussaka, keftedakia,… Het volledige menu is te vinden op www.resto-el-greco.be. Bestellen kan op 051/22.01.67 en daarna kun je je maaltijd afhalen in het restaurant op de Brugsesteenweg, dat zijn sluitingsdag op dinsdag heeft.

• Restaurant De Huiskamer: takeaway

Restaurant De Huiskamer trekt op woensdag 18 maart een afhaalservice op gang. “Voor zij die straks even genoeg hebben van pasta, wortels en erwtjes uit bokaal en andere gehamsterde voeding”, klinkt het. Ze bieden onder andere kroketjes van kalfszwezerik, gevulde butternut met een ragout van paddenstoelen, bulgour en feta en een groentengratin van courgette, tomaat, mozarella en zelfgemaakt naanbrood aan. Er wordt gevraagd een dag op voorhand te bestellen op 051/80.31.77. Afhalen kan in het restaurant in de Sint-Alfonsusstraat.

• Gastro Henri: takeaway

Gastro Henri lanceert vanaf dinsdag 17 maart een afhaalservice. Je kunt er terecht voor de wekelijkse lunchmenu, allerlei suggesties van de chef en zelfs een culinaire weekendformule. Op hun Facebookpagina informeren ze de klanten over de inspiratie van de chef. Afhalen in het restaurant in de Henri Horriestraat kan van dinsdag tot en met vrijdag van 11.30 tot 13.30 en van 17 tot 19 uur. Bestellen kan op 051/22.05.22.