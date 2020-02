Haal een outdoor fitness naar je buurt CDR

05 februari 2020

Wil jij graag sporten in openlucht in je eigen buurt? Van de paasvakantie tot en met de herfstvakantie krijgen verschillende buurtpleinen in Roeselare een aantal beweegtoestellen op bezoek. Als buurtbewoner kun je gratis gebruik maken van die toestellen. Wil je dit graag in jouw buurt? Neem dan vlug een kijkje op sport.roeselare.be. Tot en met 2 maart kun je een aanvraag indienen om vier toestellen naar je buurt te halen. Ze blijven zes weken staan.