Gustaaf en Janny al 60 jaar gelukkig getrouwd Joke Couvreur

24 november 2019

16u02 2

Gustaaf Vanhecke (82) en Janny Boudry (80) werden samen met hun familie op het gemeentehuis van Roeselare ontvangen naar aanleiding van hun 60-jarig jubileum. Ze leerden elkaar kennen doordat ze in dezelfde straat woonden, daar is de vonk tussen het koppen ook ontstaan. Gustaaf werkte vroeger eerst in de weverij, daarna in de sanitair en ten slotte bij Stad Roeselare. Janny werkte in de spinnerij. Samen hebben ze drie kinderen, vijf kleinkinderen en ondertussen ook al één achterkleinkind. Ze houden van reizen door Europa, vroeger met de auto, voortaan mee met de bus. Het koppel woont samen in de Stationsdreef te Roeselare.