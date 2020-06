Gunsttarief, nieuwe films en klassiekers en een reeks veiligheidsmaatregelen: Cityscoop is klaar voor heropening na coronasluiting Charlotte Degezelle

25 juni 2020

16u02 0 Roeselare De Roeselaarse Cityscoop heropent woensdag met een derde van hun capaciteit en een reeks veiligheidsmaatregelen zoals het verplicht online kopen van toegangstickets. Op hun programmatie staan enkele gloednieuwe films, maar ook enkele hernemingen van klassiekers zoals Titanic. Dit doordat heel wat filmlanceringen door de coronacrisis uitgesteld zijn. Als extra lokkertje kan iedereen tijdens de maand juli naar de bioscoop aan de gunsttarief van 8,50 euro.

Volgende week woensdag gaan de bioscopen weer open. Die beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is bijzonder goed nieuws voor de Roeselaarse Cityscoop die ondertussen al ruim drie maanden dicht blijft. “De sluiting was noodzakelijk”, oordeelt Miguel Devriendt van Cityscoop. “De gezondheid van onze klanten en personeel heeft absolute prioriteit. Maar dat het niet gemakkelijk was om drie maanden de deuren te sluiten spreekt voor zich. Het personeel werd op technische werkloosheid geplaatst en zelf heb ik onze installaties, die het wel aankunnen om langere tijd stil te liggen, op regelmatige basis er getest. Ook voerden we het onderhoud uit zodat we volgende week terug in perfecte condities kunnen open gaan.”

Daarnaast zette het team van de Cityscoop alles op alles om de bioscoop aan de Gasstraat coronaproof te maken tegen het ogenblik dat er groen licht kwam van bovenaf. Dat naar de film gaan een andere ervaring wordt, is nu al zeker. “Alle zeven zalen gaan open, maar met de regels die voorgeschreven worden waardoor onze capaciteit terugvalt op één derde. Maar dat is beter dan niets en de veiligheid is en blijft prioritair”, zegt Miguel. “We spreiden ook alle vertoningen met het oog op die veiligheid. Bezoekers moeten hun ticket online aankopen en de ticketcontrole gebeurt straks aan de bar waar men gewoon z’n ticket kan tonen op de gsm of een uitgeprinte versie. We plaatsen ook tal van ontsmettingsstations, maar het scheiden van het binnenkomende en vertrekkende publiek was niet nodig aangezien we ons gebouw 15 jaar terug al op die manier ontworpen. In tegenstelling tot veel andere bioscopen mogen wij onze bar wel openen. Dit doordat we voorverpakte snoep en drank aanbieden. Klanten worden er bediend van achter plexi.”

Klassiekers als Titanic

De coronacrisis laat zich niet alleen bij ons voelen, maar ook in Hollywood waar de filmbusiness op apegapen ligt. Opnames liggen stil, premières en releases werden uitgesteld. Dat is onder meer het gevoel voor de nieuwe James Bond No Time to Die, Dast & Furious 9, Mulan,…”Toch kunnen we enkele nieuwe films aanbieden. Denk maar aan Big Trip, Spike en I Still Believe. Maar daarnaast zetten we ook enkele klassiekers op het programma Onder meer Titanic, Belle en het Beest, Aladdin en Bohemian Rhapsody worden hernomen. Dit wel telkens maar gedurende één week.”

Sinds het groene licht van de Veiligheidsraad ziet Miguel dat de ticketverkoop nu al, ondanks de tropische temperaturen, voorzichtig begint te lopen. “We denken dat het publiek staat te trappelen om terug naar de bioscoop te komen. Zelfs bij warm weer want dan is het dankzij de airco heel aangenaam toeven in onze zalen. Terwijl sommigen misschien denken dat wij onze prijzen zullen optrekken door de verplichte sluiting, is het trouwens net omgekeerd. Tijdens de maand juli kan iedereen naar de bioscoop tegen het gunsttarief van 8,50 euro, lengtetoeslag niet inbegrepen.”

Meer op https://www.cityscoop.be.