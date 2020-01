Gulden Ransels voor Kippegem en voor omstaanders die Filip Maekelberg probeerden op te vangen Sam Vanacker

26 januari 2020

14u41 0 Roeselare De Krottegemse Ransels reikten tijdens hun nieuwjaarsreceptie in café Breda Jazz zondag de Gulden Ransels uit voor de meest verdienstelijke Krottegemse vereniging en persoon van 2019.

De ransel voor de meest verdienstelijke vereniging van 2019 ging naar Kippegem. Voor dat buurtproject werd er in 2015 al een kippenren op de O.L.V-markt gezet, maar Kippegem kwam het voorbije jaar terug in de kijker te staan toen er begin augustus drie kippen stierven nadat de stad de kippenren verhuisde naar een andere locatie. Na de dood van de kippen werd een kleine kippenbegraafplaats ingericht en werd er zelfs een ludieke wake voor de kippen ‘Lou Lou’, ‘Irma’ en ‘Martha’ gehouden.

De ransel voor meest verdienstelijke persoonlijkheid was voor het groepje van vier mensen dat probeerde om Krottegemnaar Filip Maekelberg op te vangen toen hij bij de brand in zijn appartement uit het raam van de eerste verdieping sprong. De vier toevallige passanten reageerden alert en probeerden de Krottegemnaar op te vangen, terwijl ze ook met een laken kwamen aangesneld. Maar ze kwamen net te laat. Maekelberg kwam zwaar ten val en raakte ernstig verbrand. Hij herstelt nog steeds van zijn verwondingen, al is hij wel al terug op de been. De mannen die hem probeerden te vangen waren niet aanwezig om hun ransel in ontvangst te nemen.