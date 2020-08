Grote verkeershinder door ongeval met vrachtwagen aan knooppunt R32-E403 in Ardooie LSI

20 augustus 2020

13u21

Bron: LSI 10 Roeselare Aan het op- en afrittencomplex van de E403 in Ardooie veroorzaakt een ongeval met een vrachtwagen donderdagmiddag grote verkeershinder. De vrachtwagen is op een verkeerslicht geknald en moet getakeld worden.

Rond de middag reed een Nederlandse trucker op de R32 van Roeselare richting Tielt. Aan het op- en afrittencomplex met de E403 werd hij verrast door een automobilist. “Een automobilist die aanvankelijk voorgesorteerd stond om linksaf de E403 richting Brugge op te rijden, besloot plots toch rechtdoor te rijden”, vertelt de trucker van de groothandel in bloemisterij-artikelen Daan Kromhout & Zn. “Ik kon die auto niet meer ontwijken en raakte hem aan de voorkant. Ik week ook uit waardoor ik tegen de betonblok met het verkeerslicht knalde. Het is de eerste keer in vijf jaar dat ik een ernstig ongeval heb.”

Door de knal raakte de cabine van de trekker zwaar beschadigd. De vrachtwagen moet getakeld worden. De vrachtwagen verspert de doorgang vanuit Roeselare richting Tielt. De politie regelt het verkeer, maar toch zijn zowel richting Tielt als richting Roeselare grote files ontstaan. Ook aan de afrit Roeselare-Beveren van de E403 is er verkeershinder.