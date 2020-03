Grote maatregelen voor corona, veel creativiteit en solidariteit in de provincie en rond Roeselare: blijf het hier live volgen Arne Hanseeuw Charlotte Degezelle Valentijn Dumoulein Sam Vanacker Maxime Petit Hans Verbeke Lieven Samyn Erik De Block

13 maart 2020

08u27 68 Roeselare De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels: de maatregelen tegen de coronacrisis worden flink opgeschroefd. Maar die maatregelen vergen creatieve oplossingen. Veel horecazaken bieden takeaway-service aan, cafés halen vrijdag nog eens alles uit de kast. Hoe pakt de school van uw kind de mogelijke opvang aan de komende weken? Volg het hier.

ROESELARE: Bistro Botanique organiseert vandaag vanaf 15 uur The Lockdown, een laatste feest voor het café aan het Polenplein door het coronavirus tijdelijk de deuren moet sluiten.

ROESELARE: Vzw ’t Folk moet noodgedwongen hun spaghettifestijn op zaterdag 29 maart in ’t Ruitercentrum annuleren. Om hun kas toch wat te kunnen spijzen, roepen ze op om je bord spaghetti te gaan afhalen in de plaats.

ROESELARE: In tijden van corona trekt de wijkwerking van het Groenpark de kaart van de solidariteit. Ze openden een hulplijn: de zogenaamde coronafoon (0486/89.64.59) waarop bejaarden, zieken, alleenstaande en ongeruste buren dagelijks van 8 tot 20 uur terecht kunnen met hun (hulp)vragen of gewoon voor een babbel om de ongerustheid of eenzaamheid even te doorbreken.

ROESELARE: Slagerij Nico & Katrien langs de Godshuislaan blijft open, maar roept op om zoveel mogelijk bestellingen op voorhand door te geven via hun website, mailadres of telefonisch. In de winkel wordt extra ontsmetting voorzien voor de klanten en het personeel, maar wie liever de winkel niet betreedt kan op voorhand aanvragen om de bestelde goederen naar de auto op de parking te brengen. Ook verpakken ze vacuüm op aanvraag.

ROESELARE: Café ’t Sjampetterke aan de Botermarkt organiseert net voor de verplichte sluiting een ‘uitzuip’ van hun frigo’s. Dit vandaag van 15 uur tot middernacht.

ROESELARE: De Broederschool organiseert vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april opvang voor leerlingen die niet zelfstandig thuis kunnen blijven. Dit in de vorm van studie. Er worden dus geen activiteiten georganiseerd. Leerlingen die naar school gaan, worden gevraagd zich te voorzien van leerstof/lectuur. Bij het organiseren van de opvang wordt ook rekening gehouden met hygiëne, afstand, ventilatie... Er wordt nog bekeken of warme maaltijden mogelijk zijn. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe de gemiste leerstof bijgewerkt zal worden en individuele leerkrachten kunnen beslissen om taken te geven aan bepaalde klasgroepen.

ROESELARE: Bibitor en Partoe langs de Brugsesteenweg zijn twee van de vele horecazaken die verplicht de deuren moet sluiten. Als alternatief pakken ze uit met afhaalmaaltijden.

ROESELARE: Ook bij restaurant San Marco kan je de komende drie weken terecht voor afhaalmaaltijden. Dit telkens van 14 tot 14 uur en van 19 tot 21 uur, maar niet op maandag. Ze starten ook met leveringen aan huis.

ROESELARE: Kaartersclub De Slepers, met thuisbasis in ’t Hoekske in Beveren, kort hun driedaagse braadworstenkaarting in tot één dag. Iedereen is vanaf 16 uur welkom in ’t Hoekske om te kaarten. Voor wie er vanavond niet geraakt, wordt nog een extra ophaalmoment voorzien en ook het bestuur zal elf op pad gaan om de worsten vers bij de mensen te krijgen die kaarten hebben gekocht.

ROESELARE: Brasserie Bellis op de Grote Markt is vandaag nog open, maar voor de zaakvoerders is het nu al duidelijk dat ze vanavond nog met heel wat overschot aan voeding zullen zitten. Daarom organiseren ze op zaterdag 14 maart een afhaalmoment van verschillende gerechten zoals spaghettisaus, vispannetje, scampi van de chef, … Bestellingen zijn welkom via info@bellisroeselare.be. Ze vragen ook om een tijdstip van afhaling door te geven.

ROESELARE: Hypnosis Dance Academy moet alle danslessen schrappen. Ze bekijken of het haalbaar is om lessen via een live feed te organiseren. Hun dansstudio’s langs de Groenestraat zijn er alvast voor uitgerust.

ROESELARE: De Rumbeekse Bistro Sint-Blasius schakelt vanaf zaterdag 14 maart over op traiteurdienst. Ze bieden verschillende gerechten van stoofpotje van konijn over steak tartaar tot rib eye aan op bestelling.

ROESELARE: Woonzorgcentrum Vincenthove zet maximaal in op sociale media als alternatief voor het algemene bezoekersverbod. We proberen er alles aan te doen om toch contact tussen u en uw familielid mogelijk te maken”, klinkt het. “Naast telefonische contacten of brieven, kaartjes… willen we ook inzetten op de moderne communicatietechnologie. Concreet hebben we vanuit Vincenthove per wooneenheid een Facebook-account aangemaakt. Familieleden kunnen dit account toevoegen als vriend op hun persoonlijk Facebookprofiel. Op die manier kunnen wij onze bewoners en hun familieleden makkelijk met elkaar in contact brengen.

ROESELARE: Ijssalon Gelateria Italia pakt uit met een speciale actie om hun voorraad ijs nog voor de verplichte sluiting de deur uit te krijgen. Vanaf 11 uur krijgt iedereen wie er een bolletje ijs besteld, een bolletje gratis.

ROESELARE: Ook Uitvaartzorg Commeyene neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Bij uitvaarten, of die nu in de kerk of in de aula plaatsvinden, wordt enkel familie toegelaten om zo het aantal tot het minimum te beperken. Bezoek in het funerarium wordt vanaf zaterdag beperkt op afspraak, en dit enkel voor familieleden. Bovendien raden ze ten stelligste af om te condoleren of op andere wijze fysiek contact te maken. Als alternatief raden ze aan om een eenvoudige buiging met het hoofd te maken of je hand even op je hart te leggen als teken van medeleven.

ROESELARE: De Mango Kroeg langs de Hoogstraat in Rumbeke pakt uit met ‘lockdown deals’. Je kan er varkenswangen, spaghettisaus, stoofvlees, tutjespap, carbonarasaus, ... om mee te nemen kopen aan de helft van de prijs.

ROESELARE: Ook voor binnenspeeltuinen is het een moeilijker periode. Mini World langs de Gitsestraat vreest zelfs dat de verplichte sluiting hun doodsteek wordt.

ROESELARE: Kapsalon Chic langs de Ardooisesteenweg houdt vanavond uitzonderlijk de deuren open tot middernacht. Op die manier hopen ze de afspraken op te vangen die ze moeten annuleren doordat ze tijdens de weekends sluiten. Ook op maandag, toch de traditionele sluitingsdag van de kappers,wordt er geknipt bij Chic.

ROESELARE: Boetiek Mania-K langs de H. Consciencestraat moet zoals alle andere winkels, op voedingswinkels en apothekers na, de deuren sluiten tijdens het weekend. Maar daar passen ze een mouw aan door private shoppingsessies achter gesloten deuren te organiseren. Per uur is er maximum één klant welkom. Je dient wel te reserveren.

ROESELARE: Ook dansschool Induce moet de deuren sluiten, al zeker tot en met vrijdag 3 april. “Maar indien alles gunstig zou evolueren en het dus toegestaan is, zouden we graag lesgeven op de gewone uren in de paasvakantie”, vertelt zaakvoerster Ann-Sophie Vandeweghe. “Zo kunnen we wat achterstand inhalen in de voorbereiding van onze optredens op 1, 2 en 3 mei in De Spil. Er is één groot voordeel, dansen kan je ook thuis, vandaar deze gouden tip naar de dansers: oefen regelmatig de dansjes thuis. Wij blijven achter de schermen ook volop verder voorbereiden dus samen zorgen we ervoor dat we ook dit jaar weer vijf fantastische optredens kunnen brengen.”

ROESELARE: Keurslager The Place 2 Meat langs de Meensesteenweg ervaart dat er toch wel opmerkelijk meer gekocht wordt dan anders. Ze willen dat dit alles op een veilige manier gebeurd. “In overleg met het personeel werden dan ook enkele maatregelen genomen”, vertelt Cindy Vanhee. “We voorzien ontsmettingsmiddel voor ons en de klant, laten de klanten zelf de herbruikbare zakken vullen en wij maken zelf zoveel mogelijk gebruik van vorken of tangen om contact met het voedsel te vermijden. We stimuleren ook het betalen met Bancontact, ontsmetten grondig de bedieningsknoppen en werkvlakken zowel aan onze, als aan de zijde van de klant en raden online bestellingen aan. Ook is de maandelijkse keurslagersvergadering afgelast om te voorkomen elkaar onwetend te besmetten en maakten we intern de afspraak dat indien een van de personeelsleden een teken van verkoudheid of andere symptomen vertoont hij of zij niet komt werken en dus thuis blijft.”

ROESELARE: Carnaval is overal afgelast net zoals alle mogelijke feestjes. Hierdoor besloot Veerle Houwen om haar Showtimestore langs de Trakelweg enkel nog volgende week woensdag en donderdag te openen. Bij annulatie van feestjes verliezen de klanten de waarborg van de gereserveerde kledij, maar dit kan gerecupereerd worden bij een latere, nieuwe reservatie.

ROESELARE: In toeristische steden als Brugge overwegen enkele hotels al de deuren te sluiten door het veelvoud aan annulaties. Ook in Roeselare worden de hotels getroffen door de coronamaatregelen. Cédric Decaestecker van Hotel Mercure op het Accent Business Park spreekt van een ware leegloop en dient ook een hele reeks maatregelen te nemen.

ROESELARE: Dierencrematorium Hokaservice schrapt vanaf maandag tot en met 3 april alle afscheidsmomenten voor overleden huisdieren. Het huisdier wordt zo snel mogelijk na het overlijden door ons of de dierenarts opgehaald. In dringende gevallen kan de klant zijn dier nog zelf brengen naar de Kachtemsestraat brengen op afspraak. In het weekend zijn er geen ophalingen meer mogelijk. Afhalingen gebeuren enkel op stipte afspraak en duren maximaal 10 minuten.

ROESELARE: Bloemist Rozenbach langs de Brugsesteenweg moet de deuren dichthouden tijdens het weekend. Om hun klanten toch te kunnen bedienen beslisten ze om de komende weekends de bloemetjes gratis aan huis te leveren. Bestellingen kunnen ook afgehaald worden. Op vandaag hebben ze een voldoende voorraad verse bloemen in huis en daarom geven ze, zolang de voorraad strekt, een bosje tulpen bij aankoop vanaf 25 euro.

ROESELARE: School voor buitengewoon onderwijs Onze Jeugd verzekert opvang voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Tijdens de opvang is er ook geen leerondersteuning en geen warme maaltijd. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe de gemiste leerstof bijgewerkt kan worden. Stages voor het vijfde en zesde jaar gaan daarentegen gewoon door, tenzij de stagegever anders beslist.

ROESELARE: Frituur West-Friet sluit vanaf zaterdag 14 maart de deuren. In tegenstelling tot veel collega’s kiezen ze ervoor om niet te werken met afhaal of leveringen. “Omdat we zo ook niet echt helpen aan de coronastop”, klinkt het. Daarentegen gaan ze de komende drie weken benutten om de frituur in een nieuw jasje te steken.

ROESELARE: Vrije basisschool De Bever verzekert opvang voor de kinderen waarvan de ouders tewerkgesteld zijn in zorgsector of politionele sector of voor ouders die zelf niet in de opvang kunnen voorzien. Bij het organiseren van die opvang wordt rekening gehouden met hygiëne, ventilatie, afstand … Taken en opdrachten voor de thuisblijvers zullen vanaf volgende week digitaal ter beschikking staan.

ROESELARE: AZ Delta houdt zich klaar om een mogelijke toevloed van coronapatiënten te kunnen opvangen. Vanaf morgen is er een afgesloten corona-afdeling in de campus Wilgenstraat in Roeselare.

ROESELARE: Het VTI voorziet voor de leerlingen van wie ouders zelf geen opvang kunnen voorzien, opvang in de vorm van studie tijdens de gewone lesuren. Leerlingen die naar de schoolopvang komen, nemen zelf materiaal mee om te studeren of te werken en een eigen lunch. Het proefwerk kan door de omstandigheden niet doorgaan op het voorziene moment. Na de paasvakantie kunnen vanaf de tweede week evaluatiemomenten voorzien worden voor een aantal vakken. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze al hun boeken en cursusmateriaal mee naar huis nemen en dagelijks Smartschool checken op taken of opdrachten want het is nog geen paasvakantie. Alle stages gaan door, voor zover het stagebedrijf zelf geen maatregelen neemt.

IZEGEM: Restaurant Retro gaat creatief met de situatie om en levert de komende weken uw menu thuis. Bestellingen vanaf 4 personen kosten voortaan 100 euro in plaats van 120 euro. Dagelijks is er een ander menu beschikbaar, maar het moet voor 13 uur besteld worden.

KACHTEM: ’t Schroefke in Kachtem doet ook thuisbestellingen. Bestel de dag op voorhand voor 12 uur en ze brengen maaltijden aan huis. De menukaart mailen ze op aanvraag door.

IZEGEM: Cultuurhuis De Leest moet dicht, net als het bijhorende cultuurcafé, maar uitbater Francis Leman gooit er nog een laatste actie tegenaan. Tot vanavond middernacht kan je er nog pintjes aan één euro drinken en Tongerlo Blond en Super 8 Falndrien aan 2 euro.

IZEGEM: Dat het er ondanks de drastische maategelen al eens ludieker mag aan toe gaan bewijst de Facebookpagina ‘Invade Markt Izegem: They Can’t Stop Us All’. Horecazaken moeten vanaf middernacht door het coronavirus de deuren sluiten, maar voor het zover is willen de initiatiefnemers blijkbaar met zoveel mogelijk volk nog iets gaan drinken op de Markt om de lokale horeca-uitbaters te steunen. “In deze tijden van crisis, zijn wij de izegemse burgers, genoodzaakt om de horecauitbaters te steunen. Daarom gaan we met zijn allen de markt invaden. Tot dan!”, klinkt het.

ARDOOIE: Open Kring vzw - Ouderenzorg in Ardooie en mindermobielencentrale Link 58 openen een speciale telefoonlijn (0465/03.29.75). Dagelijks kan je er tussen 8 en 20 uur terecht voor alle vragen omtrent de gevolgen voor de werkingen in het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum de Kim, inloophuis de Loods en het mindermobielenvervoer.

ARDOOIE: De gemeente Ardooie laat weten dat de bibliotheek, sportdienst, cultuurdienst en IBO ’t Filoetje sluiten, net zoals sporthal en evenementenhal De Ark, GC ’t Hofland, OC ’t Zonneke en de Albertzaal. Het gemeentelijk schoolbusvervoer en de wekelijkse markt worden opgeschort en ook de zitting van de gemeenteraad op 23 maart wordt geschrapt.

ARDOOIE: Vanwege het coronavirus mogen de bewoners woonzorgcentrum Sint-Vincentius geen bezoek ontvangen tot en met 19 april. Omdat ze toch in contact zouden kunnen blijven met hun familie en/of vrienden wordt er in het sas van de inkom “keep in touch -brievenbus” geplaatst. Hierin kan men brieven of andere zaken leggen die via animatie aan de bewoner worden bezorgd. Omgekeerd zoekt het rusthuis ook naar mogelijkheden om het wel en wee van de bewoners over te brengen. Ze willen dit doen door middel van brieven, kaartjes maar ook via de moderne technologie zoals facebook en messenger, ...

HOOGLEDE/GITS: Frituur Maaike in Hooglede en Frituur Monique in Gits werken enkel op bestelling. Klanten dienen telefonisch hun bestelling door te geven op 051/63.66.69 (Maaike) of 0472/920.927 (Monique). Daarna wordt een uur afgesproken waarop de bestelling afgehaald kan worden.

HOOGLEDE: De Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden heeft alle repetities opgeschort, voorlopig al tot eind maart. Als gevolg daarvan wordt ook het jaarlijkse traditionele Lenteconcert dat voorzien was op zondag 19 april afgelast. Van zodra er toch weer veilig kan gerepeteerd worden, wordt er gewoon vroeger dan voorzien gestart met repeteren voor het programma van de Nacht van de Punch.

HOOGLEDE: Toneelkring Kunst & Vreugd heeft de voorstellingen van Almost, Maine opgeschort.

GITS: restaurant ’t Grys Peerd blijft extra lang open tot middernacht. Vanaf morgen pakken ze uit met een afhaalformule en er wordt nagedacht over het op poten zetten van een traiteurdienst aan huis.

GITS: Medewerkers van woon-en zorgcentrum Ter Linde roepen op om brieven en kaartjes te schrijven voor de bewoners, om zo toch het sociaal contact te behouden met ouders of grootouders in tijden van Corona. De naam van de bewoner op de envelop volstaat om het kaartje tot bij de juiste persoon te krijgen.

LICHTERVELDE: Het gemeentebestuur laat weten dat er voor telefonische permanentie wordt gezorgd op 051/72.94.44. De bibliotheek, OC De Schouw en het zwembad gaan dicht, kinderopvang De Duiventil blijft wel draaien.

LICHTERVELDE: Café Wolf blijft dicht vanavond. “We nemen onze verantwoordelijkheid en uit zorg voor ons team en onze klanten zal Wolf vanavond gesloten bleven.”

LICHTERVELDE: Ook Fien Desmet van cafetaria ‘De Finish’ houdt de deuren dicht. In eerste instantie wou ze vanavond nog de laatste vaten verkopen, maar daar wordt nu toch van afgestapt.

LICHTERVELDE: Restaurant Bonnie & Clyde sluit vanaf morgen de deuren. Omwille van de sluiting beslisten de uitbaters om hun verlof, dat gepland stond tussen 15 april en 23 april, in te trekken.

STADEN: Café De Oude Tramstatie open om 17 uur en organiseert een ‘Lockdown Party’

STADEN: Het gemeentebestuur laat weten dat de jaarlijkse LaKoSta-loopwedstrijd geschrapt is. Verder wordt benadrukt dat Kinderopvang De Paddestoel en de crèches open blijven, ook tijdens de paasvakantie. Alle gemeentelijke activiteiten worden geschrapt en de bibliotheek sluit, maar de wekelijkse markten in Staden en Oostnieuwkerke blijven wel op post.

KORTRIJK: De zitting van de politierechtbank in Kortrijk ging op vrijdag gewoon door. De politierechter vroeg bij het begin van de zitting wel aan publiek en advocaten om voldoende afstand te houden. Wanneer de zaal te vol dreigde te lopen, werd gevraagd even buiten de beurt af te wachten. Griffiedeuren werden dicht gehouden en aan de toegang werden bakjes geplaatst om papieren van advocaten te deponeren. Op die manier willen de griffies in West-Vlaanderen ook het contact met het publiek reduceren.

DADIZELE: restaurant Marahba: vanaf zondag 15 maart kan u bij ons terecht om gerechtjes af te halen. Hou dus onze Facebookpagina in de gaten en zie wat voor lekkers wij de volgende dag in de aanbieding hebben. Bestellingen kunnen tot 9.30 uur om ‘s middags af te halen.