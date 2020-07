Grote knuffelberen helpen afstand bewaren in restaurant Petrouska CDR

14 juli 2020

15u17 17 Roeselare Wie een hapje gaat eten in restaurant Petrouska krijgt er meteen het gezelschap van enkele knuffelberen bij. De zaakvoerders van de horecazaak aan het Stationsplein vonden de lege ruimtes tussen de tafels maar niets en plaatste daarom pluchen beren op alle plaatsen die niet ingenomen mogen worden.

“We hadden aanvankelijk een deel van de tafels weggehaald, maar het restaurant leek toen zo leeg en ongezellig”, vertelt Sam Nuytten. “En corona of niet, wij vinden het belangrijk dat het hier aangenaam vertoeven is. We begonnen dus na te denken over hoe we die lege plaatsen konden invullen en met een glas wijn in de hand kwam de creativiteit bovendrijven.”

Sam en Petrouska Beke investeerden in een tienkoppige berenfamilie, die allen een vaste stek in het restaurant kregen. “Het zijn ondertussen de meest gefotografeerde beren in Roeselare”, lacht Sam. “De reacties van de klanten zijn super en zeker de kinderen zijn er weg van. Twee van de tien beren kregen dankzij hen zelfs al een naam.”