Grootvader die jarenlang zijn drie kleinzonen misbruikte, moet niet naar de gevangenis Siebe De Voogt

03 februari 2020

13u54 0 Roeselare Een 70-jarige man uit Roeselare heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden gekregen voor aanranding van zijn drie kleinzonen. De jongens werden tussen 2006 en 2015 misbruikt. Ze zaten op dat moment in de lagere school.

De feiten kwamen op 2 februari 2017 aan het licht toen de mama klacht indiende tegen haar vader. Haar zoon had eind 2016 verteld hoe hij verschillende keren misbruikt was door zijn opa. De eerste keer was hij 6 jaar en het misbruik bleef duren tot hij 13 jaar was. Tijdens zijn verhoor legde J.C. spontaan bekentenissen af. Het misbruik was volgens de grootvader begonnen toen zijn kleinzoon op een avond bij hem in bed sliep. “Ik heb me laten gaan en heb daar spijt van”, verklaarde de man aan de speurders. De ondervraging bracht aan het licht dat J.C. ook zijn twee andere kleinzonen misbruikte. De jongens waren op dat moment tussen 6 en 11 jaar.

J.C. zelf leek de feiten te minimaliseren. “Ik ben geen pedofiel, want ik voel me niet aangetrokken tot jonge mannen", verklaarde hij. Toch trof de politie tijdens een huiszoeking 2,5 jaar geleden 173 foto’s met kinderporno aan op de laptop van de man. Hij werd na zijn arrestatie voorwaardelijk vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Hij volgt sindsdien therapie. De behandeling verder zetten is een van de voorwaarden die de grootvader kreeg opgelegd. Slechts één kleinzoon stelde zich burgerlijke partij en kreeg 4.000 euro schadevergoeding toegekend. Zijn ouders kregen 3.500 euro toegewezen.