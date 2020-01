Grootste frituur van Roeselare al na 2,5 jaar failliet LSI

09 januari 2020

14u06

De rechtbank van koophandel van Kortrijk heeft frituur 't Molentje in de Mandellaan in Roeselare failliet verklaard. Zes werknemers verliezen hun job.

’t Molentje opende halfweg 2017 in de oude meubelzaak Henzo, tegenover Molens Joye in de Mandellaan. Het was in oppervlakte de grootste frituur van Roeselare. Uitbaters Jeroen Ampoorter (43) en Vannessa Cauwelier (40) hadden geen ervaring in de horeca, maar volgden wel verschillende opleidingen. Er waren zes (deeltijdse) personeelsleden aan de slag, meestal studenten die als flexijobs wat bijklusten tijdens drukke momenten. Als curator is An Sterckx uit Roeselare aangesteld. Geïnteresseerde overnemers kunnen met haar contact opnemen. De frituur was in een huurpand gevestigd.