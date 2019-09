Grootse opening voor nieuwe thuisbasis Hypnosis Dance Academy CDR

02 september 2019

Het eerste CO2-neutraal danscenter in België, de thuisbasis van Hypnosis Dance Academy in de Groenestraat 170 B, gooit op zaterdag 7 september voor het eerst de deuren open voor het publiek. In en rond het danscenter zul je tussen 10 en 22 uur kunnen genieten van allerlei activiteiten, waaronder een workshop van de hoofdchoreograaf van So You Think You Can Dance en The Voice van Vlaanderen. Er is zowel een programma voor kleuters en lagere schoolkinderen als voor tieners en volwassenen, maar er worden ook een reeks nieuwigheden voorgesteld. “Zo lanceren we ons Young Artist Platform, een concept waarbij we jong talent een plaats vooraan de dansles geven als docent/choreograaf, waarbij ervaren lesgevers tips geven en nadien het publiek zijn mening over de les mag geven zodat de jongere eruit leert. Elke deelnemer doneert één tot maximum vijf euro als appreciatie naar het jong talent toe”, zegt Steve Burggraeve, artistiek directeur van Hypnosis Dance Academy. “Ook maken we onze nieuwe huisstijl bekend.” Meer info op www.facebook.com/events/453615782083627/.