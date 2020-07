Grootouders mogen weer op visite op kraamafdeling AZ Delta CDR

09 juli 2020

Omdat grootouders een hoger risico lopen op besmetting met corona, mochten ze tot nu toe niet op bezoek naar de kraamafdeling. Maar omdat de coronacrisis nu meer onder controle is, mogen grootouders sinds donderdag 9 juli weer op bezoek komen. Ook de bezoekuren voor bezoekers op weekdagen zijn uitgebreid. Je kunt nu op bezoek komen in het ziekenhuis van 16 tot 18 uur. In het weekend blijft het bezoek mogelijk tussen 14 en 18 uur.

Daarnaast is ook de groepswerking van het Vlinderhuis na de tijdelijke coronasluiting weer opgestart. In het Vlinderhuis kunnen jongeren terecht die geconfronteerd worden met een ouder of grootouder die lijdt aan kanker of een andere ernstige ziekte. Emoties waar kinderen niet altijd woorden voor vinden, kunnen ze vaak wel kwijt in creativiteit en spel. De kinderen zijn, zonder afspraak, welkom op woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur. Ze moeten een mondmasker dragen, mogen niet ziek zijn, moeten zich eerst aanmelden aan het onthaal en de begeleiding per kind wordt beperkt tot maximum anderhalf uur per namiddag.