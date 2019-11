Groot scherm voor Lana’s studioshow bij Belgium’s Got Talent CDR

13 november 2019

Vrijdag is D-day voor Lana Verkest (15). Dan laat het danstalent samen met haar schaduwen opnieuw het beste van zich zien in de studioshow van Belgium’s Got Talent in de hoop een plek te veroveren in de finale van het VTM-programma. Lana steunen kan door vrijdag tussen 22.30 uur en middernacht het nummer ‘5’ te sms’en naar 6677. Ook op www.vtm.be kun je voor haar stemmen.

Lana danst al sinds jaar en dag bij Life Danscenter in de Lodewijk de Raetlaan 2 in Izegem. Daar wordt de studioshow op groot scherm vertoond. Iedereen is er welkom vanaf 20 uur.