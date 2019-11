Grondige en gerichte controles blijven het doel tijdens BOB-campagne in politiezone RIHO VHS

28 november 2019

17u52 0 Roeselare Ook de politiezone RIHO stapt weer met volle goesting in de BOB-campagne, die loopt vanaf 29 november. “We gaan opnieuw grondig en gericht controleren”, zegt commissaris Carl Vyncke, “ook op onverwachte momenten en op de meest diverse tijdstippen.”

In december staan er vier grote controleacties op het programma in de politiezone RIHO (Roeselare/Izegem/Hooglede). “Na nieuwjaar volgen er nog drie”, zegt Carl Vyncke. “Die controles worden georganiseerd in een groot dispositief met behoorlijk wat manschappen. We concentreren ons in de eerste plaats op alcoholgebruik maar ook snelheid, drugs, boorddocumenten en nog veel meer dragen onze belangstelling weg. Tijdens één en dezelfde controle zal het dispositief ook worden verplaatst, want uit ervaring weten we dat via sociale media de locatie van een controle heel snel wordt bekendgemaakt.”

Hoop op beterschap

Tijdens de vorige wintercampagne werden in de politiezone RIHO 505 mensen aan een alcoholtest onderworpen. “10,3 procent daarvan was positief”, weet Carl Vyncke. “75 mensen moesten blazen na een ongeval, 18 anderen werden uit het verkeer geplukt omwille van hun rijgedrag dat alcoholgebruik liet vermoeden. De 412 overigen werden gecontroleerd in een dispositief. Het hoge cijfer overtreders is het resultaat van onze manier van controleren. We hopen dat het percentage dit keer toch gevoelig lager ligt”, besluit Carl Vyncke.