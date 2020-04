Groetjes uit Roeselare: Facebookchallenge leidt tot hartverwarmende wensen in tijden van corona Charlotte Degezelle

08 april 2020

13u38 0 Roeselare Groetjes uit Roeselare. Dankzij een uit de hand gelopen challenge op Facebook moest Lode Baele postkaartjes van een door hem gemaakte foto van de Kop van de Vaart. Die kaartjes verkoopt hij nu in de hoop dat Roeselarenaars ze in coronatijden versturen om contact te houden met familie en vrienden.

Lode Baele is een vaste waarde op de Facebookpagina Ge zijt van Roeselare als. Geregeld post hij foto’s die hij her en der in de stad maakt. Een foto van de Kop van de Vaart die hij eind maart publiceerde, viel enorm in de smaak. “Verschillende mensen vonden dat de foto postkaartwaardig was”, vertelt Lode. “Dat zette me aan het denken. Ik liet weten dat ik er effectief postkaarten zou van laten maken als de foto 228 likes zou krijgen.” De likes stroomden binnen. “De foto kreeg er vierhonderd in een uur en meer dan tweeduizend in een dag en werd ook volop gedeeld. Dit had ik niet zien aankomen, maar belofte maakt schuld”, lacht Lode.

Hij liet effectief postkaartjes drukken en verkoopt die nu voor 1,75 euro. “Het idee is dat een handgeschreven kaartje met een persoonlijke boodschap enorm veel deugd kan doen nu we niet meer op bezoek mogen gaan bij vrienden en familie”, verduidelijkt Lode. “Ik heb de kaartjes maandag gelanceerd en er zijn er ondertussen al meer dan honderd besteld. Wat opvalt, is dat niemand maar één kaartje koopt. Mensen zijn dus blijkbaar echt wel van plan om ze rond te sturen. Om nog meer mensen te kunnen bereiken met mjin initiatief ben ik trouwens van plan ook nog enkele voedingszaken te contacteren of ze de kaartjes ook daar willen verkopen.”

Kaartjes bestellen kan per mail aan respons@skynet.be.