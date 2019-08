Groenpark neemt peterschap Tante Babiele op zich CDR

19 augustus 2019

09u06 1

De wijk het Groenpark viert op zaterdag 24 en zondag 25 augustus voor de 44e keer feest. Het worden dit jaar werkelijke reusachtige feesten want het wijkcomité neemt het peterschap op zich van de Roeselaarse reus ‘Tante Babiele’ op zich. Op zondag 25 augustus vertrekt er dan ook om 11 uur een heuse reuzenstoet met de Roeselaarse reuzenfamilie, de Koninklijke Harmonie De Verbroedering Beveren en het Beverly Percussion Ensemble aan het begin van de Platanenstraat richting feestweide. Iedereen is welkom in de Platanen- en Wijngaardstraat om te genieten van dit kleurrijk en sfeervol spektakel met ‘Tante Babiele’ op kop, gevolgd door de doop van de reus.