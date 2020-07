Groenpark maakt met en voor wijkbewoners gedachtenbundel als opsteker in coronatijden CDR

07 juli 2020

08u36 0 Roeselare Het wijkcomité van het Groenpark wil voorkomen dat het coronavirus het eenzaamheidsvirus zou worden. “Het is belangrijk om betekenisvol contact te houden met elkaar”, zegt Thierry Bouckenooghe.

“Tijdens onze zoektocht groeide het idee om met de Groenparkers samen een gedachtenbundel te maken: “GROENPARK-20”, als opsteker in tijden van COVID-19. Deze bizarre tijd waarin iedereen toch erg op zichzelf en zijn familie is aangewezen, leek ons perfect om deze actie op te zetten. We riepen alle buurtbewoners, van leerling tot bediende tot gepensioneerde op om eens een gedicht, een mop, een citaat, een gedachte, een kort verhaal of eender wat te schrijven, een tekening of een cartoon te maken. Het moest niet per se over corona te gaan. Het was een hele kunst en soms was er ook moed voor nodig om zover te komen dat ze gevoelens en gedachten op papier zetten. Maar we lieten hen vrij om te schrijven en te tekenen wat hen op dat moment bezig hield, elk met hun eigen talenten en vaardigheden.”

Het eindresultaat is een mix van vreugde en verdriet in moeilijke en fijne momenten met elkaar samen. De bundel werd, samen met een witte roos, door de straatverantwoordelijken verdeeld in de wijk.