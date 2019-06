Groenpark draagt liefde voor natuur uit met sfeervolle activiteiten CDR

05 juni 2019

06u58 0

Het wijkcomité Groenpark heeft vlinders in de buik dankzij hun grote voorliefde voor de natuur. De straten van de wijk zijn vernoemd naar bomen, madeliefjes en paardenbloemen mogen er groeien in het gazon van de groenzone, tijdens een recente aanplant koos de wijk voor vlinderstruiken, knotwilgen worden er gekoesterd en er zijn plannen voor een vlinderpad langs de Collievijverbeek. Deze voorliefde wil de wijk graag delen met het brede publiek en daarom organiseren ze op zaterdag 15 juni ‘Natuur in het Groenpark’, een gratis, leuke en sfeervolle namiddag op de groenzone in de Meelbessenstraat in Roeselare. Op het programma staan onder meer een workshop insectenhotel maken, kleuren, creatief met klei op boomschors, bloempotten pimpen, de compostmobiel komt langs, er is yoga in de natuur, een gelegenheidsbar, de explotheek tekent present, een geleide wandeling, een infostand Natuurpunt/VELT,... Iedereen is welkom vanaf 13.30 tot 16.30 uur.