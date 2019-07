Groene fietsjes tonen de weg over Stationsplein CDR

08 juli 2019

14u02 0

Eerder dit jaar wees de Fietsersbond Roeselare het stadsbestuur tijdens een fietstocht op een reeks fietsknelpunten in de stad. Ze vroegen onder meer aandacht voor het Stationsplein. “Voor velen is het niet duidelijk dat je hier overal mag fietsen”, stelde Patrick Plyson toe. “Een goeie communicatie is dus nodig.” Ondertussen maakte het stadsbestuur werk van fietslijnen over het plein. Die zijn sinds kort aangeduid met afbeeldingen van groene fietsen op de tegels van het plein.