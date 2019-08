Groen wil dat stad negatief advies geeft over locatie nieuwe containerterminal “De weinige natuur die we nog hebben moesten we koesteren” VDI

29 augustus 2019

16u10

Bron: VDI 2 Roeselare De geplande aanleg van de River Terminal aan het kanaal Roeselare-Leie zorgt nu ook voor onmin bij oppositiepartij Groen.

“De nieuwe terminal zou kunnen helpen in de omslag van transport op de weg naar transport over het water en dat klinkt op zich niet slecht, maar we zijn ook niet verwonderd over de bezwaren van burgers en de Facebook-groep ‘Meer bomen in RSL’”, aldus Groen. “We onderschrijven deze initiatieven ook. De 114 bomen die hiervoor zouden sneuvelen hebben een grote recreatieve en erfgoedwaarde. Ze zijn ook een belangrijke buffer naar de achterliggende industrie.”

Er is volgens de partij nog meer aan de hand. “Er is de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Beveren, de nieuwe woonwijk Robaertpark, het serrecomplex aan de Veldbosstraat, woonontwikkelingen in Rumbeke”, somt Filiep Bouckenooghe op. “Telkens gaat het om waardevolle open ruimte, landbouwgrond en groene zones die van Roeselare een aangename fiets- en leefstad kunnen maken.”

Voorbeeldfunctie

“Trop is te veel”, laat Deniza Miftari weten. ““De weinige natuur die we nog hebben in Roeselare moeten we koesteren. Vandaar dat burgers dit niet verder pikken. En terecht.Als het de stad menens is met de realisatie van 100 000 bomen, dan moeten we dit nu zien in hun advies naar aanleiding van het openbaar onderzoek. We hebben nog altijd een voorbeeldfunctie wat betreft zorg voor de natuur. Iets waar andere centrumsteden beter in slagen. Groen Roeselare vraagt dan ook aan het Schepencollege om een negatief advies te geven.”

De partij ziet heil in een alternatieve locatie, eventueel aan de overkant. “Dan is er een betere en snellere ontsluiting naar de E403 en zijn er mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst”, meent Steven Dewitte.