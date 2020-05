Groen vindt uitbouw Bergmolenbos te traag gaan: “Aan dit tempo duurt het nog 200 jaar voor de laatste boom geplant is” Redactie

01 mei 2020

20u28 0 Roeselare Uit cijfers die Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg, blijkt dat de uitbouw van het Bergmolenbos in Roeselare niet al te vlug vordert. Sinds 2016 kwam er slechts 1,7 hectare bos bij.

Het Bergmolenbos, het verlengde van het Sterrebos aan de overkant van de Ring, ontstond begin deze eeuw rond het natuurreservaat De Kleiputten. De eerste tien jaar werd negen hectare bos aangeplant. Tussen 2011 en 2016 kwam er negentien hectare bij. “Toen viel de uitbreiding stil, want sindsdien kon er amper 1,7 hectare bijgekocht worden”, aldus Jeremie. “Die gronden worden in het najaar aangeplant. We blijven zo hangen op een 30-tal hectare terwijl er in de ruimtelijke plannen 135 hectare bos voorzien is. Aan dit tempo duurt het nog 200 jaar vooraleer de laatste boom wordt aangeplant”, foetert Jeremie.

Dat we de afgelopen weken buitenshuis met fietsen of wandelen maar twee ontspanningsmogelijkheden hadden, maakt het volgens Groen nog pijnlijker. “We trokken massaal naar buiten”, stelt gemeenteraadslid Eddy Demeersseman (Groen) vast. “Veel Roeselarenaar ontdekten de eigen stad en al heel snel blijkt dan hoe groot de behoefte is naar meer nabij groen. Het feit dat de gouverneur het in eerste instantie nodig vond om het Sterrebos af te sluiten omdat we er anders als mieren over elkaar heen zouden gaan lopen, bewijst dat we dringend nood hebben aan de snellere ontwikkeling van het Bergmolenbos.”

Druk opvoeren

Filiep Bouckenooghe die in de vorige legislatuur schepen van Groen was, zag de bui in 2016 al hangen. “Het was duidelijk dat alle gemakkelijke gronden toen verworven waren en dat we een versnelling hoger zouden moeten schakelen. Ik wilde toen de druk op de grondeigenaars opvoeren, maar werd daarin teruggefloten door CD&V.” Voor alle duidelijkheid: de eigenaars van de gronden zijn niet de boeren die de grond momenteel nog bewerken, maar hoofdzakelijk patrimoniumvennootschappen en industriëlen. “Ik wilde heel duidelijk ingaan tegen het beeld dat landbouw en natuur haaks op mekaar staan. Het was net mijn bedoeling om een regeling uit te werken met de pachtende boeren – die vaak tegen hun pensioen aanzitten – dat ze de gronden nog de nodige tijd konden blijven gebruiken.”

Groen Roeselare is duidelijk. “We roepen de eigenaars op om te stoppen met hun speculatie en de gronden tegen een faire prijs aan de gemeenschap ter beschikking te stellen”, klinkt het. “Wanneer het via deze weg niet lukt, dan moeten het stadsbestuur en het Agentschap Natuur en Bos maar overgaan tot onteigening tegen diezelfde faire prijs. Aan de uiteindelijke ruimtelijke bestemming, zijnde bos, kan er immers niets meer veranderen.”