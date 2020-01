Groen vindt geen steun om parkeerplaatsen op Grote Markt voor te behouden voor mindervaliden CDR

07u31 0 Roeselare Het stadsbestuur gaat niet in op de vraag van Groen-raadslid Steven Dewitte om alle parkeerplaatsen om de Grote Markt om te vormen tot plaatsen voor personen met een handicap. Zij prefereren blauwe parkeerplaatsen verspreid over heel de stad.

Steven Dewitte legde maandag het voorstel ter stemming aan de gemeenteraad om alle parkeerplaatsen op de Grote Markt blauw te omranden en zo voortaan enkel nog ter beschikking te stellen aan personen met een handicap. Ook ceremoniële wagens moeten er volgens hem nog terecht kunnen zodat deze niet langer op het voetpad moeten parkeren. “We hebben ons altijd geprofileerd als stad die zorgzaam wil zijn. Zou het dan ook geen mooi en sterk gebaar zijn om de meest centrale plek in onze stad voor hen te reserveren?” Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) liet direct weten dat de bestuursmeerderheid van CD&V, Open VLD en Sp.a & De Vernieuwers het voorstel zou afkeuren. “Maar dat wil niet zeggen dat dit geen belangrijk item is voor ons”, reageert ze. “Wij kiezen echter voor meer spreiding van de parkeerplaatsen van mindervaliden. Zo zijn er op vandaag 33 dergelijke plaatsen in het kernwinkelgebied, 43 ondergronds in het centrum en 230 in totaal in heel de stad. Bovendien kunnen personen met een mindervalidenkaart in onze stad gratis parkeren op elke parkeerplaats.” Ook de oppositiepartijen leken het voorstel niet genegen. “Het voorstel komt eigenlijk quasi neer op het autovrij maken van de Grote Markt en daar zijn wij niet voor”, aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). “ Bovendien lijkt het ons niet verstandig om de Grote Markt uniek voor mindervaliden te voorzien. Veel mensen lopen daar niet me te koop en het lijkt dan ook wat op stigmatisering als ze net op die plek moeten parkeren.” Brecht Vermeulen (N-VA) laat ook weten absoluut tegenstander te zijn. “Zolang er vlakbij de Grote Markt geen alternatieve parkeerplaatsen zijn voor die op de Grote Markt dan moet de situatie blijven zoals ze is. Anders zal je de stad kapot maken in plaats van te helpen.”