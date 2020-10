Groen Roeselare wil via petitie aantonen dat Roeselarenaars klaar zijn voor fietszones CDR

07 oktober 2020

10u17 0 Roeselare Oppositiepartij Groen Roeselare lanceert een online petitie om aan te tonen dat er zowel binnen het centrum van de stad als in de deelgemeenten een draagvlak is voor de creatie van fietszones die alle lagere en secundaire scholen omvatten.

De allereerste Roeselaarse fietstraat werd in juni 2017 geopend. Maar Groen wil dat het stadsbestuur en stapje verder gaat voor de fietsveiligheid. Ze ijveren voor de aanleg van fietszones, zijnde een aaneengesloten netwerk van fietsstraten. “In een klassiek stedelijk scenario, en dus ook in Roeselare, is er niet genoeg ruimte om iedereen zowel de wandelaars, de fietsers, de auto, … voldoende en veilige ruimte te geven. Een fietszone lost dat op waardoor voetgangers een ruime stoep krijgen en fietsers de straat veilig kunnen delen met motorvoertuigen”, vertelt Groen-raadslid Eddy Demeersseman. “In een fietszone geldt, zoals in een fietsstraat, een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur, wat ideaal is voor een stadskern. Maar ook voor woonzones en woonwijken in dorpen en buiten het stadshart zijn ze ideaal. In een fietszone is het bovendien verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in de halen. Dat geeft ook meer ruimte aan jongere, onervaren fietsers en iets minder stabiele oudere fietsers. De installatie van een fietszone is trouwens relatief goedkoop. Kiezen voor rood asfalt is het beste idee, maar in de basis is duidelijke signalisatie met borden al voldoende.”

Tijdens de voorbije gemeenteraad lanceerde Groen hun voorstel maar dat werd afgeketst door de meerderheid. Via een online petitie willen ze nu druk zetten en tonen dat de Roeselarenaar vragende partij is naar fietszones. “Het zijn niet alleen veilige zones voor de zwakste weggebruiker, fietszones zorgen er tegelijk voor dat de stad bereikbaar blijft. Ons voorstel was om in elk geval fietszones te maken in de onmiddellijke nabijheid van onze lagere en middelbare scholen.”

De petitie kan je hier tekenen.