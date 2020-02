Groen pleit voor snelle heraanleg onveilige rotonde aan Spillebad CDR

18 februari 2020

08u33 0 Roeselare Groen-raadslid Bert Wouters was maandagavond vrij scherp tegen het stadsbestuur over een heraanleg van de rotonde aan het Spillebad. “De rotonde is een zwart punt. Al enkele keren was er sprake om het aan te pakken, maar er is nog niks gebeurd”, zegt hij.

“Vlaams parlementslid voor Groen Jeremie Eeckhout stelde hierover een schriftelijke vraag aan minister Lydia Peeters en daaruit blijkt dat de stad al veel denkpistes heeft gelanceerd, maar als puntje bij paaltje komt, niet bereid is erin te investeren. Dus zelfs voor de aanpak van het meest verkeers- en fietsonveilige punt van Roeselare maakt de stad geen geld vrij.”

Volgens schepen Griet Coppé (CD&V) heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de rotonde op vraag van de stad in 2018 aangepakt. “Op middellange termijn gaan we voor een heraanleg, maar de mobiliteitsstudie voor deze zone is uitgesteld door de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan De Spil. Eens dat plan er is, volgt de mobiliteitsstudie. De heraanleg is dus zeker niet op de lange baan geschoven.”