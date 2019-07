Groen licht voor uitbreiding rusthuis en dagverzorgingscentrum Sint-Henricus CDR

04 juli 2019

Zorgbedrijf Roeselare mag starten met hun plannen om rusthuis en dagverzorgingscentrum Sint-Henricus langs de Sint-Rochusstraat uit te breiden. De plannen werden al voorgesteld in juni 2017, en de werken moesten eigenlijk al bezig zijn. Maar er werd beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning. “De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft dit beroep onlangs verworpen en we kregen groen licht voor de uitbreiding”, zegt Bart Wenes, voorzitter van het Zorgbedrijf. “Ondertussen is ook bekend dat Verstraetebouw nv de werken zal uitvoeren. In september wordt de planning van de werken opgesteld en zullen we ook communiceren naar de bevolking.”

Concreet krijgt Sint-Henricus er straks een nieuwe vleugel met een dagverzorgingscentrum voor 50 gasten, 22 nieuwe kamers en een nieuwe keuken bij. Op de bestaande zuidelijke vleugel komt een extra verdieping met 16 kamers. Tijdens de bouw zullen de bewoners in Sint-Henricus kunnen blijven.