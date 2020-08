Groen licht voor lokale contact tracing in Zuid-West-Vlaanderen Charlotte Degezelle

03 augustus 2020

16u18 24 Roeselare De 16 Midwest-gemeenten en W13, de Intercommunale voor Welzijnsbeleid in Zuid-West-Vlaanderen, kunnen dan toch starten met een eigen lokale contact tracing, om de coronacrisis het hoofd te bieden. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zakte maandagmiddag naar AZ Delta in Roeselare af om dit nieuws wereldkundig te maken.

In Zuid-West-Vlaanderen staan de lokale overheden al langer dan vandaag klaar om zelf aan contact tracing te doen. “Zowel met W13 (de vereniging van de OCMW’s van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen nvdr.) als met Midwest (de intergemeentelijke samenwerking tussen Ardooie, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden nvdr.) bekeken we hoe we de tracing, gezien de snel evoluerende cijfers, snel vooruit konden helpen”, zegt Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare en Midwest-voorzitter. “Er waren echter wat hindernissen om hiermee te kunnen starten”, pikt Jan Seynaeve, burgemeester van Wevelgem en voorzitter van de conferentie van burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen in. Hiermee verwijst hij naar een eerdere njet van minister Beke. “Vorige week schreven we dan ook een brief naar de minister waarmee we onze hand uitstaken om in alle complementariteit en met respect van alle regels te werken.”

Individuele gegevens

Minister Beke schreef niet terug, maar kwam maandag zelf naar het zuiden van West-Vlaanderen om het onderwerp van contactopsporing en testing als eerstelijnsdefensie in de strijd tegen Covid-19 aan te kaarten. Hij liet er duidelijk verstaan dat er voor de lokale besturen en de zorgraden met hun netwerk een belangrijke rol weggelegd is in het bestrijden van de heropflakkeringen van het coronavirus. “Sinds vrijdag beschikken lokale besturen via de Zorgatlas over gegevens op wijkniveau over de besmettingen in hun stad of gemeente”, aldus de minister. “Om met deze gegevens nog meer te kunnen doen, zullen ook de individuele gegevens ter beschikking worden gesteld. Dit zal gebeuren via een medisch expert verbonden aan de zorgraad van de eerstelijnszone waaronder de stad of gemeente valt. Op die manier zijn ook uitdagingen rond beroepsgeheim en patiëntenrechten ondervangen.”

Drie scenario’s

Nog volgens Beke kunnen en moeten lokale initiatieven en het centrale systeem van contact- en bronopsporing elkaar versterken. “Maar niet alle lokale besturen hebben dezelfde noden dus zijn er drie scenario’s die op elkaar voortbouwen”, zegt de minister. “In eerste instantie kunnen lokale besturen focussen op sensibilisering en handhaving van de coronamaatregelen, het belang van meewerken met contactopsporing en het volgen van de quarantaineregels. Op lokaal niveau heeft men de tools in handen om de juiste contactpersonen het belang van contact tracing te laten inzien. Er kan ook ingezet worden op zachte handhaving, waarbij sociale diensten instaan voor de mensen in quarantaine. Bij de harde handhaving kan daarentegen de politie worden ingezet als blijkt dat de quarantaine niet gerespecteerd wordt. Daar bovenop kunnen lokale besturen ook zelf een rol opnemen bij een uitbraak en hierbij complementair werken met de centrale contactopsporing. Het leggen van causale verbanden tussen besmettingen gebeurt best lokaal want op Vlaams niveau kunnen we onmogelijke alle fietsclubs en cafés kennen. Als derde component kunnen lokale besturen ook een autonoom contactopsporingssysteem opzetten. Dit is wel gekoppeld aan enkele specifieke voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en garantie op invoeren van gegevens in het centrale systeem.”

In tijden van een gezondheidscrisis mogen we niet in hokjes denken, maar moeten we samen de strijd aangaan. Wij zijn klaar met onze twee regio’s om de drie scenario’s in te vullen Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Evaluatie

De Zuid-West-Vlamingen krijgen dus groen licht om zelf aan contactopsporing te doen. “De komende uren en dagen wordt alles nog uitgewerkt in een convenant, maar dan kan men aan de slag”, aldus Beke. De werking zal na één maand geëvalueerd worden. “Een stap vooruit”, reageert Declercq op het fiat van de minister. “In tijden van een gezondheidscrisis mogen we niet in hokjes denken, maar moeten we samen de strijd aangaan. Wij zijn klaar met onze twee regio’s om de drie scenario’s in te vullen.”

“Het is goed dat we nu effectief aan de slag kunnen”, aldus Seynaeve. “Er staan veel mensen klaar.” Zo zijn er verschillende artsen op rust van AZ Delta die bereid zijn om de coroncrisis te bekampen in zone Midwest. Het zal trouwens wellicht niet enkel bij de lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen blijven want morgen organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) samen met Vlaams ministers Wouter Beke, en Bart Somers en het Agentschap Zorg en Gezondheid een webinar voor alle lokale besturen, om deze scenario’s toe te lichten.

Systeem verbeterd

In de rand gaf minister Beke ook mee dat het centrale systeem van contact tracing verbeterd is. “Zo worden de testresultaten nu sneller doorgegeven door de labo’s, kan er ondertussen teruggebeld worden om extra info door te spelen en kunnen artsen ook al zelf info in het systeem ingeven. 75% van de indexpatiënten worden momenteel binnen de 24 uur afgehandeld, 95% binnen de 72 uur. Het gaat dan over mensen waar bijvoorbeeld telefonische contactname niet lukt, en field agents op het terrein langsgaan.”