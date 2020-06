Groen lanceert 20 voorstellen om de droogte het hoofd te bieden: “Opvolging en handhaving zijn cruciaal” Charlotte Degezelle

15 juni 2020

11u22 0 Roeselare Oppositiepartij Groen heeft een droogteplan klaar met 20 voorstellen en ideeën. Ze pleiten voor een brede aanpak die ervoor moet zorgen dat Roeselare een beetje meer zoals een spons wordt. “We zijn voorstander van het opvangen en vasthouden van water als het er is, en het weer gebruiken als we het nodig hebben”, vertelt gemeenteraadslid Eddy Demeersseman.

“Dat water een kostbare grondstof is, zal iedereen de komende maanden weer aan de lijve ondervinden”, zegt gemeenteraadslid Eddy Demeersseman (Groen). “De droogste meimaand sinds de start van de metingen kondigt misschien wel weer een droge, hete zomer aan. De derde op rij. Maar nog voor de zomer gestart is, gaan al alle alarmen af. Het grondwaterpeil staat in Vlaanderen op een historisch laag niveau. Dit zal ook gevolgen hebben voor de inwoners van Roeselare. Het is de hoogste tijd om weldoordachte keuzes te maken zodat de beperkte watervoorraad efficiënt kan worden aangewend.”

Openbare zwemvijvers

Groen heeft alvast zelf een droogteplan klaar met daarin 20 voorstellen. “Zo pleiten we voor de aanleg van een reeks openbare zwemvijvers die enerzijds gevuld kunnen worden met regenwater, en zo deel kunnen zijn van een strategische watervoorraad, en anderzijds bij kunnen dragen aan verfrissende en recreatieve mogelijkheden in het kader van een hitteplan”, vertelt Demeersseman. “Ook zijn we voorstander van het opleggen en toepassen van retourbemaling gekoppeld aan de vergunning voor het uitvoeren van bronbemaling. Bij retourbemaling wordt ervoor gezorgd dat het opgemaalde water in de directe omgeving terug in de bodem kan infiltreren. Dit is de meest aangewezen oplossing om waterverspilling tegen te gaan. Het stadsbestuur kan daarenboven in de omgevingsvergunning als voorwaarde opleggen dat aannemers het opgepompte water bij droogte moeten opvangen en ter beschikking stellen van de buurt.”

Heel belangrijk is om een actief opvolg- en handhavingsbeleid op te zetten. Het heeft geen zin om strenge regels uit te vaardigen die dan niet gecontroleerd en opgevolgd worden. In dit bedje is Stad Roeselare al te vaak ziek Gemeenteraadslid Eddy Demeersseman (Groen)

Sponstuin

Groen wil eveneens dat de stad een nieuwe dienstverlening opzet waarbij inwoners beroep kunnen doen op de stad om een private screening van het eigen watergebruik te krijgen. “Dit kan een belangrijk instrument in termen van preventie en sensibilisering worden”, aldus Demeersseman. “We stellen voor om te starten met 100 screenings per jaar. Ook moet de stad bij de (her)aanleg van groen openbaar domein extra aandacht hebben voor vegetatie die goed overleeft in relatief droge omstandigheden en voor planten die de eigenschap hebben om water goed/beter vast te houden. Bij wijze van voorbeeld kan een sponstuin aangelegd worden. Hier kunnen zowel de diensten zelf als de individuele burger leren hoe we dit best aanpakken.”

“Een ander belangrijk element in ons plan is het voorkomen van verdere verharding en het handhaven van de ontharding. Het stadsbestuur heeft heel belangrijke instrumenten in handen om de particulieren en bedrijven te stimuleren om op het eigen terrein acties te ondernemen. Bij het afleveren van omgevingsvergunningen kan nog veel sterker ingezet worden op het vastleggen van een maximaal percentage verharde oppervlakte. Heel belangrijk is hiervoor een actief opvolg- en handhavingsbeleid op te zetten. Het heeft geen zin om strenge regels uit te vaardigen die dan niet gecontroleerd en opgevolgd worden. In dit bedje is Stad Roeselare al te vaak ziek.”

Het volledige droogteplan van Groen Roeselare is te vinden via deze link.