Groen blijft ijveren voor autovrije Grote Markt CDR

17 december 2019

07u56 0 Roeselare Oppositiepartij Groen toonde zich tijdens de gemeenteraadszitting maandagavond nog maar eens voorstander van een autovrije Grote Markt.

“Kerstperiode, schaatspiste en dus iets meer dan een maand geen auto’s op de markt. Reken daar door het jaar de dinsdagmarkt bij, een week kermis en enkele evenementen zoals carnaval. De parkeerplaatsen op de Grote Markt zijn bijzonder vaak niet beschikbaar en geen haan die er naar kraait”, oordeelt gemeenteraadslid Bert Wouters. “Deze situatie permanent maken, lijkt ons op veel vlakken positief: voor mobiliteit, voor de mensen en voor het klimaat. Ik mis nochtans in het meerjarenplan iets in die richting, al hoeft het autovrij maken van de Grote Markt niet veel te kosten. Het is meer een keuze dan een kost. Het vernieuwde stadhuis zou ook de gelegenheid bieden om te starten met een autovrije Grote Markt. Het gebouw zou des te meer stralen en je creëert een nieuw evenementenplein. Wil de stad deze legislatuur wel voor aan autovrije Grote Markt gaan?”

“Dit is niet opgenomen in het meerjarenplan opgenomen en staat ook niet in het bestuursakkoord”, reageert schepen Griet Coppé (CD&V) kort.