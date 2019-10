Griezelen bij Sportoase Schiervelde CDR

24 oktober 2019

Zin om te griezelen tijdens de herfstvakantie? Dan kun je in Sportoase Schiervelde gaan zwemmen in een onvervalste Halloweensfeer. Je kunt er van 28 oktober tot 3 november monstereendjes vissen, het spooky sporka springkasteel beklimmen, deelnemen aan het heksenbommetjesfestijn of griezelig dansen tijdens de aquafit 4 kids. Bovendien zijn de glijbanen dagelijks open vanaf 10 uur. Meer info op www.sportoase.be.