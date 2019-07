Grenadiers en Karabiniers West-Vlaanderen vervoegt in 2020 VVVR CDR

09 juli 2019

De Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (VVVR) telt op vandaag al elf aangesloten verenigingen: het Nationaal Verbond Miliciens en Beroepsmilitairen België, Burgerlijke oorlogsslachtoffers, Militaire Vriendenkring, memorandum Poolse Vereniging Roesealre, Vriendenkring 24ste Linie, Nationale vereniging van de Invaliden van het leger en de rijkswacht, Vriendenkring Nationaal verbond der Weggevoerden en Werkweigeraars, British Torch of Remembrance Belgian Branch, Nationaal Verbond Veteranen Koning Leopold III, Meters en Peters erebegraafplaats en Delegation Souvenir Française. In 2020 komt daar een 12e vereniging bij. “De Grenadiers en Karabiniers West-Vlaanderen deden hun aanvraag”, zegt voorzitter Geert Messiaen. “Wij deden op onze buurt een aanvraag bij de stad om onze subsidies te herzien.” 2020 is een bijzonder jaar voor de Grenadiers en Karabiniers West-Vlaanderen. Dan werd de Slag van het Sterrebos exact 80 jaar terug bevochten. Dit was de allerlaatste slag van het Belgisch leger op eigen grondgebied.