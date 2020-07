Green Floating Line hersteld na vandalisme CDR

19 juli 2020

Een week nadat opgemerkt werd dat het kunstwerk Green Floating Light Line op de site van het private museum Muze’um L aan de Bergstraat beschadigd werd, is het opnieuw hersteld. Onmiddellijk nadat vastgesteld was dat vandalen enkele fluorescerende koorden van het werk hadden doorgeknipt liet kunstenaar Willy Cauwelier al weten dat hij het werk zo snel mogelijk in ere wou herstellen. Samen met z’n dochter maakte Willy hier tijdens het weekend werk van. Green Floating Line visualiseert de lichtmeridiaan 3°7’45’’ die door het museum valt.