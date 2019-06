Gratis workshop over verwerking van eetbare insecten CDR

18 juni 2019

07u20 7 Roeselare Wil je zelf professioneel aan de slag met eetbare insecten? Onderzoeksexpert Sharon Schillewaert van Hogeschool Vives vertelt je er meer over tijdens een gratis workshop rond de verwerking van eetbare insecten op dinsdag 25 juni op Vives campus Roeselare.

Je leert er hoe je praktisch aan de slag kan met die insecten. Het eten van insecten kende tot nu toe een wisselend succes. Veel hangt af van de manier waarop je ze serveert. Je kan ze verwerken in voeding of volledig herkenbaar aanbieden, hetzij gedroogd, gefrituurd of gebakken. De workshop vindt plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur in Vives campus Roeselare langs de Wilgenstraat 32. De workshop wordt gratis aangeboden met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland. Plaatsen zijn beperkt en inschrijven via de website is verplicht en kan via https://www.vives.be/nl/schrijf-je-voor-permanente-vorming?oid=1835&tttid=15&log=1560417656.