Gratis ritjes op de kermis dankzij Radio Bingo CDR

18 augustus 2019

12u39 0

Traditionele afsluiter van de zomer is Roeselare Kermis. De Grote Markt, het Polenplein en de Botermark worden vanaf vrijdag 23 augustus opnieuw gevuld met attracties voor klein en groot. De klassiekers als eendjes vangen, draaimolens, schieten, ballen werpen, en lunaparken worden er opgesteld staan net zoals enkele attracties voor de durvers. Ook dit jaar doet Radio Bingo opnieuw hun duit in het zakje luisteraars van Radio Bingo met een actie waarbij je gratis ritjes op de draaiende attracties op de kermis kan winnen. Dankzij de exclusieve ‘Bingo 1 +1 Gratis Kermiskaart’ krijgt men op de draaiende attracties één rit gratis mits één betalende rit. Dergelijke kaarten kunnen alleen gewonnen worden door mee te spelen met de wedstrijd op de radio of de Facebookpagina van Radio Bingo.