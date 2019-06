Gratis proeven van kajakken dankzij opendeur Roeselaarse Kajakvaarders CDR

03 juni 2019

09u05 10

De Roeselaarse Kajakvaarders zetten hun deuren voor het grote publiek open op maandag 10 juni. Groot en klein, waterratten of minder tuk op het water,… Iedereen is welkom op de opendeurdag die plaatsvindt van 14 tot 18 uur op het domein van de Kajakvaarders aan de Beurtkaai 1. Je krijgt er de gelegenheid om volledig gratis kennis te maken met het kajakken. Wie liever op het droge blijft, kan terecht in de bar. Verfrissing dus voor iedereen. Meer op www.rkv.be.