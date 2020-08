Gratis orgelconcert in Sint-Michielskerk CDR

12 augustus 2020

Orgelkring Adriaen Willaert organiseert op zaterdag 15 augustus om 16 uur een gratis concert in de Sint-Michielskerk in het kader van het Internationaal Orgelfestival. Het garandeert er dertig minuten muziek vanaf de 16de en 17de eeuw uit Spanje en Italië en werk van onder andere César Franck en Louis Vierne. Het concert vindt plaats in veilige en coronaproof omstandigheden, aanwezigen moeten een mondmasker dragen.