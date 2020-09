Gratis e-boeken lenen op je eigen toestel via tien Midwest-bibliotheken

Bibliotheekleden kunnen voortaan e-boeken op hun eigen toestel ontlenen bij tien bibliotheken van samenwerkingsverband Midwest. Het gaat om de bibs van Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Oostrozebeke (vanaf 2021), Roeselare (ARhus), Staden, Wielsbeke en Wingene. Leden kunnen voortaan gratis twee e-boeken lenen en twee e-boeken reserveren. Verlengen kan niet, maar te laat inleveren ook niet, want na zes weken verdwijnen de titels vanzelf van het toestel. De e-boeken kunnen via de app cloudLibrary gedownload worden op je tablet of smartphone. Via een tussenstap op de website van cloudLibrary kan je de e-boeken ook lezen op je computer of e-reader. De startcollectie bevat ongeveer 4.500 Nederlandstalige en Engelstalige boeken voor volwassenen.

Inloggen gebeurt met je Mijn Bibliotheek-account. Wie praktische vragen heeft of (nog) niet bekend is met e-lezen, kan bij de medewerkers in de bib terecht voor een woordje uitleg. Meer info op www.bibliotheek.be/e-boeken.