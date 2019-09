Godelievewijk vernieuwt: meer groen, verkeersvriendelijke ingrepen en gedaan met wateroverlast Valentijn Dumoulein

16 september 2019

18u15 8 Roeselare De Godelievewijk ondergaat tussen 2020 en 2024 drastische veranderingen. De leefbaarheid moet er volgens de stad omhoog en dat wil ze realiseren met meer groen en een reeks ingrepen die de verkeersveiligheid verhogen en wateroverlast moeten vermijden. Aan de investeringen hangt een prijskaartje van 13 miljoen euro vast.

De realisatie van de vlakbij gelegen nieuwe woonwijk Roobaertpark zet de stad er toe aan om ook in de Godelievewijk een reeks knelpunten aan te pakken. “Er is nood aan fiets- en voetgangersvriendelijke wegen en de inwoners vragen meer ruimte voor groen”, zegt schepen Griet Coppé (CD&V). “Daarnaast nemen we ook maatregelen tegen wateroverlast. “

Eenrichtingsverkeer

Uit een eerder participatiemoment met inwoners blijkt dat er vraag was naar meer parkeerruimte en het verhogen van de veiligheid voor fietsers. “We zijn daarmee aan de slag gegaan”, vervolgt de schepen. “Verkeer dat er niet moet zijn, willen we zo veel mogelijk weren. Daaruit groeide de logische keuze om in de Oude Noordlaan eenrichtingsverkeer richting Gitsestraat in te voeren. Hetzelfde geldt in de Gitsestraat van de Oude Noordlaan tot de Noordlaan. Dat zorgt voor een vlottere doorstroming en meer groen in het straatbeeld. Om de Gitsestraat tussen de Honzebroekstraat en Rolariusweg verkeersluwer te krijgen en het doorgaand verkeer af te leiden, kiezen we daar voor verkeer in twee richtingen tot aan Ter Beke en vanaf daar tot de Rolariusweg voor eenrichtingsverkeer. Ook in de omgeving van woonzone Robaert wordt een stukje Honzebroekstraat eenrichtingsverkeer.”

Verkeer dat niet in de Godelievewijk moet zijn,

willen we zoveel mogelijk weren Griet Coppé, schepen van Openbaar Domein en Mobiliteit

Bijzondere aandacht gaat naar de veiligheid van de schoolomgevingen (met freinetschool De Bonte Specht en basisschool Lenteland – nvdr.) in de Godelievewijk. Daar kiest de stad voor vrijliggende parkeerstroken in combinatie met eenrichtingsverkeer tussen de Biezen- en Beekstraat. Het resultaat leidt op conceptbeelden tot een aanrijstrook in één richting met groenstroken die het voetpad van de weg scheiden.

Extra buffercapaciteit

Ook wateroverlast vermijden is een belangrijk aandachtspunt. “Met het actieplan water voorzien we nu in een reeks acties in en rond de wijk die ervoor zullen zorgen dat bij regenval het water zoveel mogelijk wordt gebufferd en er nadien een vertraagde afvoer van het regenwater kan gebeuren”, legt bevoegd schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) uit. “We zetten dan ook in op de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels in de Honzebroek-, Laken- Gitse en Bobijnstraat. We voorzien ook een vuilwaterriool naast de Sint-Amandsbeek, extra ontharding en vergroening en de verhoging van de buffercapaciteit. Zo plannen we nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden rond de Duivels- en Kasteelbeek, de Mandel en Collievijverbeek in de Ieperstraat.” Ter hoogte van de Brugsesteenweg komt er ook een verbinding van de Sint-Amandsbeek naar de bufferbekkens in de Spoorweglaan.

Meer groen

De vergroening van de wijk zal zich vooral manifesteren in het groener maken van de verbindingen tussen de woonwijken en de verbinding met de binnenstad. De stad voorziet ook ingrepen om het warmtenet dat in Robaertpark uitgerold wordt ook in delen van de Godelievewijk te activeren.

De werken kosten 13 miljoen euro. De stad neemt zes miljoen euro voor zijn rekening, de rest is subsidies van onder andere het Agentschap Wegen & Verkeer en Aquafin. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2020 en 2024, met eerst de omgeving van de Zilten tot Biezenstraat en de Brugsesteenweg. Een jaar later is er de aanpak van de Honzebroekstraat. In 2022 en 2023 is het dan de beurt aan de Gitsestraat en de sanering van de Sint-Amandsbeek.

Alle info op een rij via www.godelieveleeft.be.