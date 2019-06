Glamish verhuist tegen begin december van Kaaistraat naar nieuwbouw in Wallenstraat: “We gaan voor het meest luxueuze schoonheidsinstituut in België” Charlotte Degezelle

21 juni 2019

22u30 3 Roeselare Evelyn Vandeputte trakteert zichzelf op het perfecte cadeau voor de tiende verjaardag van haar schoonheidsinstituut Glamish. Samen met haar partner Erwin Maddens, zaakvoerder van Interieur Maddens, realiseert ze tegen begin december langs de Wallenstraat een gloednieuwe stek voor Glamish. De nieuwbouw die er komt op huisnummer 29 zal onderdak geven aan haar Babor instituut, op vandaag langs de Kaaistraat, en een gloednieuwe Babor shop. Tegelijkertijd moet het pand een visitekaartje worden van het kunnen van Erwin. “Luxe en kwaliteit worden de rode draad doorheen gans het verhaal”, zegt Evelyn.

Schoonheid is het absolute stokpaardje van Evelyn Vandeputte. Tien jaar terug richtte ze met Glamish haar eigen schoonheidsinstituut op in Ieper en koos daarbij resoluut om enkel en alleen te werken met producten en apparaten van Babor, een exclusief Duits merk van schoonheidsproducten ontwikkeld door de gelijknamige dokter. Zes jaar terug deed de liefde Evelyn, en ook Glamish, verkassen naar Roeselare. Haar instituut vond er onderdak in haar woonst langs de Kaaistraat. “Ik heb hier op vandaag maar één kabinet voor behandelingen en ook geen winkel meer. Ik mis dat”, vertelt Evelyn. “Toen ik verhuisde, wist ik dat deze stek maar tijdelijk was. Ik wou opnieuw een locatie in het centrum en nu, net voor de tiende verjaardag van Glamish, is de kogel door de kerk.”

Evelyn en Erwin kochten de woning aan de Wallenstraat 29. Die is ondertussen gesloopt en tegen begin december moet er een gloednieuw onderkomen voor Glamish verrijzen. “De Wallenstraat sprak me enorm aan qua ligging. De Wallenparking is vlakbij, er is veel passage en de straat zit de laatste tijd echt weer in de lift. De bouwwerkzaamheden worden een uitdaging voor Erwin die zowel het exterieur als het interieur voor z’n rekening zal nemen”, gaat Evelyn verder. “Het wordt iets speciaals, iets ongezien weelderig. De nieuwe Glamish mag niet zomaar het zoveelste cosmetische instituut worden, we gaan voor het meest luxueuze schoonheidsinstituut in België. Binnenkomen bij Glamish moet gelijkaardig worden als binnenstappen in een designerboetiek. Op vandaag trekken veel West-Vlamingen naar grootsteden voor een dergelijke ervaring, ik wil bewijzen dat dit ook bij ons kan.”

Van de verhuis maakt Evelyn gebruik om een volledig nieuw concept te lanceren. “Glamish blijft natuurlijk in eerste instantie een Babor excellence instituut wat er op wijst dat ik enkel en alleen met de producten en apparaten van Babor werk en de nodige expertise heb. Bovendien blijft de focus op huidverbetering liggen en blijf ik laserontharing door paramedisch personeel aanbieden. Maar ik breid ook uit met een Babor shop waar ik alle producten en lijnen van huidverzorging tot make-up zal verkopen en ik wil ook city-arrangementen aanbieden voor dames die in stijl willen ontspannen. Om dit alles te realiseren zal het pand opgedeeld worden in een winkel, vier kabinetten en voorzien we op de eerste verdieping een tropische achtertuin. Ik sta nu al te trappelen om te verhuizen. De werken beginnen binnen een tweetal weken en dan zal het snel gaan. Begin december wil ik effectief m’n intrek nemen in de Wallenstraat 29. Net op tijd voor de gezelligste periode van het jaar.”

Meer op www.glamish.be.