Gitarist van Spoil Engine brengt muzikale hulde aan ‘alle top gunners uit de zorgsector’ CDR

24 maart 2020

Steven ‘Gaze’ Sanders, gitarist van metalband Spoil Engine, brengt avond na avond een hulde aan iedereen die in de zorgsector werkt. Sinds vorige week vrijdag trekt hij elke avond omstreeks 20 uur naar buiten om de titelsong van de film Top Gun te spelen. “Als dikke merci aan alle zorgverleners van De Waterdam die alles in het werk stellen om het m’n ma en alle medebewoners zo aangenaam mogelijk te maken.”, aldus Sanders. “Ook petje af voor Stad Roeselare en AZ Delta om vroegtijdig de nodige maatregelen te treffen en objectief te communiceren.” Het filmpje van z’n allereerste eerbetoon kreeg veel bijval op sociale media en zo ging de bal aan het rollen. Niet alleen Steven speelt tegenwoordig elke avond ‘Top Gun’ voor ‘alle top gunners uit de zorgsector’, hij krijgt steeds meer navolging van andere muzikanten. Alle filmpjes worden gebundeld op de Facebookpagina ‘Top Gunners in de zorgsector’.